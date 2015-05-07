巴甫洛达尔一市民骑自行车抵达莫斯科 计划亲眼一睹俄罗斯胜利日阅兵式

哈通社莫斯科5月7日电 为了亲眼目睹在莫斯科红场举行的卫国战争胜利70周年阅兵式，巴甫洛达尔市市民吾穆尔江•沃夏诺夫从巴甫洛达尔出发，骑行22天于6日抵达莫斯科。

沃夏诺夫在莫斯科对本社记者说，为了这一天，他整整准备了半年时间，每天跑步10公里，连续游泳3至4小时。2014年7月份，还蛙泳游过宽度为70公里的额尔齐斯河，这一切都是为了现场观看俄罗斯胜利日盛大阅兵式。据沃夏诺夫说，他的爷爷曾参加了斯大林格勒战役。

沃夏诺夫说，骑自行车来到莫斯科观看盛大阅兵式一方面是缅怀卫国战争期间为国捐躯的哈萨克斯坦籍将士，一方面是出于对自行车运动的热爱，并通过自己的行动，让更多人了解巴甫洛达尔。 沃夏诺夫今年54岁，自从爱上骑行以来，在3年内，他曾骑自行车环游国内许多城市。"骑自行车能让我平静下来，那是一种很特别的感受。"沃夏诺夫说。 对于这次远征，沃夏诺夫表示，回国的路途很远，还会遇到不少困难，但已经做好充足准备，"通过这几年骑行，我积累了不少经验，体能很充沛，可应付各种地形，装备也很齐全，我计划在哈萨克汗国建立550周年期间再进行一次新的尝试"。 "世界那么大，咱要去世界各地看看！"告别记者前，沃夏诺夫笑着说。（编译：元珍）