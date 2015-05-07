纳扎尔巴耶夫总统同中国国家主席习近平举行会谈（图）

哈通社阿斯塔纳5月7日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统7日下午在总统府同到访的中国国家主席习近平举行会谈，就哈中关系和共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

两国领导人就哈中两国在经贸、投资、金融、人文文化、地区安全等领域合作进行深入探讨，并就双方在联合国、上合组织、欧亚经济联盟等国际组织框架下的双边和多边合作进行讨论。 纳扎尔巴耶夫指出，习近平是哈萨克斯坦总统大选后第一位来访的外国元首。他说，您用实际行动证明了中国对哈中关系的重视和双方关系目前所处的高度。大选后，您致电致函表示了祝贺，今天我们又坐在了一起，进行面对面的会谈。哈方高度评价中方为推进哈中关系发展所做的努力。 纳扎尔巴耶夫强调，哈方高度重视发展同中国的关系，始终将对华关系置于哈萨克斯坦外交优先方向。哈萨克斯坦自独立伊始，就十分注重同中国的合作，哈萨克斯坦同中国的双边合作关系已经发生了质的变化，两国已成为相互信任的友好邻邦和重要的经济合作伙伴。我相信，如今已具备进一步深化哈中两国关系的所有条件。

纳扎尔巴耶夫表示，双方已制定进一步深化哈中关系的明确计划，这必将推动两国关系迈上一个新的高度。这些都是您和历届中国领导人的大力支持下得以实现的，为此，我们对您表示由衷的感谢。

习近平首先对哈方的热情接待表示了感谢，并祝贺纳扎尔巴耶夫再次当选哈萨克斯坦总统。他说，我相信在您的带领下，哈萨克斯坦人民将在建设国家和民族复兴的道路上取得更大的成就。

习近平指出，近些年来，中哈全面战略伙伴关系快速发展，双方达成的共识正在得到有效落实。中哈两国已经成为了保障地区安全稳定发展的重要的建设性力量。中方愿同哈方一道，在互惠互利、互信友好的基础上，为进一步提升两国关系作出不懈努力。中方愿与哈方深化安全、经济、人文等领域全方位合作，并加强在地区和国际事务中的协调与配合，共同推动互利合作、巩固睦邻友好，实现共同发展和繁荣。

习近平还邀请纳扎尔巴耶夫出席中国抗战胜利70周年纪念活动，纳扎尔巴耶夫愉快地接受了邀请。（编译：吴然 塔尔）