英国大选：英国首位华裔国会下议院议员产生

哈通社阿斯塔纳5月8日电 据BBC报道，英国时间5月8日，保守党国会大选候选人Alan Mak以51.66%得票率成功胜选，成为历史上首位华裔国会下议院议员。Alan Mak 获得23,159张选票，大获全胜。成为英国历史上首位华裔国会下议院议员的Alan Mak在大选获胜后BBC中文网独家专访时表示，对在选举中获胜并出任新的国会议员感到非常高兴，他期待着未来为哈文特选区选民辛勤工作。

他表示非常高兴能够成为汉文特选区的国会议员。当记者问到他成为首位华裔下议院议员，对华人社区有何感言时，他则表示，他首先应该是代表汉文特的选民。 记者进一步追问他，未来如何和中国大陆和香港等地进行合作，他仍然表示，他现在考虑的是如何改善汉文特区的经济，学校和社区。 有关专访是以英语进行的，他之前也对BBC中文网记者表示，不会说中文。而且从采访来看，他似乎也不大愿意强调其华裔背景。 Alan Mak是来自香港的第二代移民，本身是一位律师及企业家。 Alan 在约克出生长大，其父母在当地经营一小商店长达25年，而Alan从小就帮助父母打理生意，后来还成为全家第一个入读大学的人，进入剑桥大学 Peterhouse学院攻读法律，并荣获行政法ECS Wade奖。随后他又进入牛津大学研习法律与商业，获得了牛津领导力（the Oxford Leadership Prize） 奖项的第二名。 2000年，Alan加入保守党，协助黑格（英国前外相）竞选，并以志愿者身份参与该党竞选、募捐及政策制定。他还是Coningsby Club前主席。 Alan曾是伦敦2012年奥运会火炬手，其个人爱好是足球、板球、橄榄球、网球及曲棍球。