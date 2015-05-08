中国媒体关注习近平访哈之行

哈通社阿斯塔纳5月8日电 中国媒体近日高度关注中国国家主席习近平对哈萨克斯坦的正式访问。

据中国媒体新华网5月7日报道，中国国家主席习近平7日对哈萨克斯坦进行的正式访问，将进一步巩固和深化哈中关系，推动欧亚丝绸之路经济带建设高速发展。

报道称，习近平在同纳扎尔巴耶夫会谈时强调，2013年9月，我访问哈萨克斯坦期间首次提出建设丝绸之路经济带倡议。一年多来，中哈两国在共建丝绸之路经济带方面已经取得早期收获，中方对此高度评价。我们愿在平等互利基础上推进丝绸之路经济带建设同哈方"光明之路"新经济政策的对接，实现共同发展繁荣。双方要继续抓好基础设施互联互通大型合作项目，推动能源和金融合作，深化人文合作，继续加强安全合作。

新华网援引中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖的评论称，哈萨克斯坦"光明大道"计划与"丝绸之路经济带"战略不谋而合。并强调，丝绸之路经济带将构建一条资源共享、多国受益的经济发展长廊，实现欧亚经济联盟与亚太地区的互通互联，为促进欧亚各国在多领域的合作起到不可估量的作用。

中国国际广播电台5月7日报道，自习近平2013年访问哈萨克斯坦以来，中哈全面战略伙伴关系快速发展，各领域合作达到前所未有的高度。2014年中国国务院总理李克强访哈期间，中哈两国就产能合作达成了高度共识，签署了一系列文件，协议总额达140亿美元。今年3月双方又签署了产能合作领域的33份文件，项目总金额达236亿美元。

报道援引北京师范大学亚欧研究中心主任李兴教授的观点称，中国国家主席习近平此次访问哈萨克斯坦，首先是表达了中国政府和习近平个人对纳扎尔巴耶夫再次当选的支持；二是要继续向前推进两国关系，因为哈从地理上讲是中亚的核心，而中亚又是丝绸之路经济带北线的核心。三是有推动"一带"和以哈俄白为主体的欧亚经济联盟对接的用意。

中国媒体人民日报则在7日发表评论称，中国国家主席习近平此次欧亚之行意义重大，将彰显中国作为联合国安理会常任理事国和二战战胜国，愿与国际社会一道，共同维护二战胜利成果、捍卫世界和平的决心与信心。

习近平在结束对哈萨克斯坦的正式访问后，将赴俄罗斯出席纪念卫国战争胜利70周年庆典，随后还将前往白俄罗斯，对白俄罗斯进行国事访问。（编译：塔尔）