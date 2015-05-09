普京对纳扎尔巴耶夫总统在一体化进程方面的创新之举给予高度评价

哈通社莫斯科5月9日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统当地时间8日晚在莫斯科会见了俄罗斯联邦总统弗拉基米尔•普京。

两国元首在亲切友好的气氛中，就两国在经贸、能源、航天和人文等领域的务实合作进行了深入探讨，并就共同关心的重大国际和地区问题交换意见。

纳扎尔巴耶夫指出，这是他再次当选国家元首后首次出访 。他说，我们合作已有15个年头，这些年来哈萨克斯坦同俄罗斯的关系愈加紧密。两国签署了21世纪睦邻友好同盟条约，并在此协议的框架下完成了诸多事项，组建了欧亚经济联盟。虽然受到经济危机的冲击，两国双边贸易额有所下降，但我坚信欧亚经济联盟前途无限，将伴随两国关系的发展不断前进。

纳扎尔巴耶夫还就卫国战争胜利70周年对普京以及俄罗斯政府和人民致以热烈祝贺。

普金祝贺纳扎尔巴耶夫以压倒性优势赢得总统选举，并表示相信两国关系将继续得到进一步加强。普京说，哈萨克斯坦人民对选举的态度和对您提出的发展计划的支持，是近年来哈萨克斯坦取得的诸多成就的珍贵基础。坚信，通过双方真诚、不懈的努力，两国合作一定会结出丰硕果实。

普京还对纳扎尔巴耶夫为推动一体化进程所做的努力表示感谢。他说，我们在经济联盟一体化进程中所迈出的每一个实质性的步伐，都基于您最初的努力。您于1994年在莫斯科国立大学演讲时提出了建立关税同盟和欧亚经济联盟的构想，对此我依然记忆犹新。令人欣慰的是，哈萨克斯坦自身的发展计划，和我们为推动一体化进程所作的一切都在稳步推进。（编译：塔尔）