纳扎尔巴耶夫总统出席红场阅兵式

哈通社莫斯科5月9日电 当地时间9日上午10时，俄罗斯纪念卫国战争胜利70周年盛大阅兵式在莫斯科红场举行。俄罗斯联邦总统、武装力量总司令弗拉基米尔•普京检阅了受阅方队。纳扎尔巴耶夫总统同20多个国家和地区及国际组织的领导人一道出席阅兵式。

据悉，此次"俄罗斯现代史上规模最大"的阅兵参加人数达1.6万余人，有200余件装甲装备亮相。俄陆军总司令奥列格•萨留科夫出任阅兵总指挥。来自哈萨克斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、印度、蒙古、塞尔维亚、中国等国的10支外国方队也参加了此次阅兵。

依照俄国防部官网发布的阅兵方案及流程，受阅部队分为徒步方队、装备方队(机械方队)和空中方队三大版块。徒步方阵分历史和现代两大部分。其中历史徒步方阵包括哥萨克连、民兵连、侦察兵连、工程兵连、水兵连、航空兵连和步兵连，受阅人员身着卫国战争时期的苏联红军服装，并持苏联红军各方面军军旗以及参战部队和兵团旗帜。

现代徒步方阵中，除军乐队、旗手方阵外，还包括鼓手方阵、莫斯科苏沃洛夫学校方阵、特维尔苏沃洛夫军校方阵、圣彼得平堡纳希莫夫军校方阵、莫斯科军备学校方阵、克里米亚军备学校方阵和网络武备学校方阵等，另外有21个装备方阵，28组空中编队在阅兵中亮相。

阅兵式上俄首次展示"顶级"最新武器系统，在出动的194件技术兵器中，有一半是首次展示的新型兵器，其中包括"舞会"式和"棱堡"式岸防导弹系统、"同盟-CB"式自行火炮、"台风"式装甲汽车、"库尔干人-25"式步战车和"飞去来器"式步战车、T-14"阿玛塔"主战坦克、RS-24"亚尔斯"洲际导弹等。

纳扎尔巴耶夫总统于8日乘专机抵达莫斯科，开始了他上任以来的首次出访。（编译：塔尔）