俄罗斯总统普京：苏联军队带来了和平

哈通社阿斯塔纳5月9日电，据BBC报道，俄罗斯莫斯科红场举行阅兵式，纪念卫国战争胜利70周年，总统普京在阅兵演说中表示，苏军在二战中展示的勇气将永远是俄罗斯民族精神的历史高峰。

普京在演讲中向在二次大战中作出贡献的苏联军队致敬，并带领包括中国国家主席习近平在内的在场超过16500人集体默哀一分钟。 他表示苏联红军为世界带来了和平，并同时赞扬了包括中国在内的反法西斯军队在二战中的贡献，但同时又警告说，二战后形成的国际合作格局的基础在最近几年受到了威胁。 "在最近几十年，国际合作的基本原则比以往任何时候都更频繁地被漠视"，普京说，"这些原则是全人类在全球陷入战争磨难的时候作出巨大牺牲才换回来的。" 他警告说，一些势力正在试图制造单极世界。 "我们看到了一种军事集团式的思维正在越演越烈。所有这些都正在破坏全球的稳定和发展。" 西方领导人"杯葛" 美、英、德、法、澳大利亚各国领导人均未有出席俄罗斯的阅兵仪式，他们与俄罗斯在乌克兰问题上有对立。 BBC外交新闻记者布里吉特•肯达尔（Bridget Kendall）报道说，西方国家领导人担心普京的阅兵演讲可能带有强烈政治色彩，因此在驻莫斯科的欧盟各国外交官也都回避出席阅兵仪式。 德国总理默克尔则将在阅兵式之后的5月10日到访俄罗斯，参加二战结束70周年的纪念活动。 这个被俄罗斯媒体形容为"俄罗斯现代史上规模最大"的阅兵仪式在莫斯科当地时间上午10点（北京时间下午3点）举行，届时超过1.6万名士兵、200辆各类军事装备、150架飞机穿越红场。 此外，还有来自10个国家的现役军人组成二战代表队参加此次阅兵式，其中包括来自中国人民解放军三军仪仗队的102名官兵，他们的出场次序排在第十。 20多国首脑参加 全球20多个国家的政府首脑将出席此次的阅兵式，包括中国国家主席习近平。在阅兵式举行之前，习近平与俄罗斯总统普京还举行了会晤，双方强调两国的战略合作伙伴关系。 不过，由于乌克兰危机持续，许多西方国家领袖都婉拒了普京的邀请，不出席周六的阅兵式。其中法国总统奥朗德表示"公务繁忙"，德国总理默克尔则在阅兵式举行后的周日抵达莫斯科向二战烈士墓碑献花，至于英国虽然派出已故二战英国首相丘吉尔的孙子参加俄罗斯的纪念二战胜利的一系列活动，但他不会出席周六的阅兵式。 而在此次阅兵式上，俄罗斯也将展示各种俄制武器以展示其军事实力，其中破传统设计的、采用无人炮塔的"阿玛塔"主战坦克将是主要看点。此外，据俄罗斯媒体报道，阅兵式上还将展出图160海盗旗战略轰炸机，及苏-35s战斗机等。