纳扎尔巴耶夫在莫斯科会晤一些国家和国际组织领导人

哈通社阿斯塔纳5月9日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统在出席俄罗斯卫国战争胜利70周年纪念活动期间，同一些国家和国际组织领导人举行会晤。

在与联合国秘书长潘基文举行会晤时，双方就扩大和深化双边合作提出了积极务实的建议，达成广泛一致。

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在会见阿塞拜疆总统伊利哈姆•阿利耶夫时，两国元首就经贸、投资和过境运输领域的合作及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

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在会见委内瑞拉总统尼古拉斯•马杜罗时，两国总统就进一步扩展双边经贸合作进行了讨论。

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在会见蒙古国总统查希亚•额勒贝格道尔吉时，双方就经贸领域目前的合作和未来前景进行探讨，还就双方共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

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在会见古巴总统、国务委员会主席劳尔•卡斯特罗时，就进一步加深两国在各领域的双边合作进行了讨论。

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在会晤塞尔维亚总统托米斯拉夫•尼科利奇时，两国元首就加强贸易、经济、金融等领域国际组织中的相互合作和协调进行了讨论，还就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

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在会晤捷克共和国总统米洛什•泽曼时，两国总统讨论了去年双方所签署协议的执行情况，并就未来两国关系发展的方向达成了共识。 ***

在同南非共和国总统雅各布•祖玛会晤时，双方就加强两国在经济、贸易和金融领域国际组织中的相互合作和协调达成了共识。（编译：塔尔）