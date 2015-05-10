哈通社阿斯塔纳5月10日电 在卫国战争胜利70周年之际，哈通社中文网特推出"英雄不朽"图片专题，追忆历史、缅怀先烈。

目前，哈萨克斯坦尚在人世的卫国战争老兵均已有90岁高龄，他们自惨烈的战场凯旋而归后，又以高度的责任感投入国家建设中，为后人的幸福生活做出巨大的贡献。愿老兵们健康长寿、永享幸福。

卫国战争中，哈萨克斯坦共有150万人奔赴前线，占当时18-50岁成年人口的70%。哈萨克斯坦将士在战场上英勇奋战，展现了非凡的勇气。超过60万哈萨克斯坦军人长眠于战场。

为庆祝卫国战争胜利70年，我国各地举行了丰富多彩的庆祝活动。目前尚在世的参战老兵，始终是各地庆祝活动中的主角。（编译：塔尔）

卫国战争纪念碑"祖国母亲的召唤"

纳扎尔巴耶夫总统向烈士纪念碑敬献花圈

我国各地举行"不朽军团"游行 纪念卫国战争参战老兵

参战老兵永远是纪念活动的主角

在此次吞噬了2700万苏联军人的战争中，500名哈萨克斯坦将士获得了苏联英雄称号。其中包括库达伊别尔根•苏拉甘诺夫、萨布尔•拉赫莫夫、包尔江•莫穆什吾勒、阿丽娅•莫勒达古洛娃、曼乔克•玛美托娃等哈萨克英雄儿女。而塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫、莱奥尼德•别达、伊万•帕维洛夫、谢尔戈•卢甘斯基两次获得了苏联英雄称号，奇姆肯特楚古耶夫空军学院学子科杰杜布三次获得该荣誉。142名哈萨克斯坦将士获得了荣誉勋章，而获得其他各类勋章和荣誉的哈萨克斯坦将士超过1万人。

哈萨克斯坦永垂不朽的英雄们：

一代名将包尔江•莫穆什吾勒

两次苏联英雄荣誉称号获得者塔勒哈特•毕盖勒迪诺夫

神枪手阿丽娅•莫勒达古洛娃

机枪手曼乔克•玛美托娃

著名飞行员、"人民英雄"赫娅兹•多斯帕诺娃

哈斯穆•哈伊森诺夫

马利克•哈布杜林

阿拉木图市

阿拉木图"不朽军团"游行

纳扎尔巴耶夫总统十分关心卫国战争老兵

卡拉干达市

前来缅怀英烈的阿拉木图民众

阿斯塔纳市

巴甫洛达尔市参战老兵

乌拉尔市

观摩阿斯塔纳阅兵仪式的参战老兵们

如今的祖国保卫者们

阿斯塔纳市

阿拉木图市参战老兵们向烈士纪念碑献花

阿克莫拉州

阿克套市

北哈州参战老兵

东哈州

后人将铭记先辈的功勋