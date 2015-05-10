埃博拉病毒可存活在康复者眼中

哈通社阿斯塔纳5月10日电 据新华网消息，一个国际研究小组最新发现，埃博拉病毒不仅可在康复者精液里长时间存活，还能在康复者的眼睛里存活。研究人员说，这一发现凸显了对康复者进行眼部检查的必要性。

由美国埃默里大学医院领衔的小组在新一期《新英格兰医学杂志》上报告说，４３岁的美国医生伊恩•克罗泽去年９月在塞拉利昂工作期间感染病毒，然后被送到埃默里大学医院治疗了４０天，在血液和尿液检测都显示其体内已没有埃博拉病毒后出院。但两个月后，他的左眼出现炎症，眼压增高，视力严重下降，不得不再次就医。 研究人员在从克罗泽眼睛内抽取的液体中查出了埃博拉病毒。但他们强调，克罗泽的眼泪和覆盖在眼球外层的结膜中并没有检测到埃博拉病毒，这说明，与埃博拉康复者日常接触没有传染风险。 在接受治疗后，克罗泽的视力目前已经部分恢复。 对塞拉利昂８５名埃博拉康复者的一项调查也发现，有４０％的人报告出现某种"眼睛问题"。 研究人员说，这个新发现的意义在于，首先，在给埃博拉康复者做眼部手术时必须采取感染控制措施；其次，需要对埃博拉康复者进行跟踪治疗。 负责研究的埃默里大学助理教授史蒂文•耶在一份声明中说："埃博拉患者康复后，应跟踪监控其是否出现疼痛、发红、光敏感、视力模糊等眼部症状，这些都是（眼睛炎症）葡萄膜炎的症状。" 埃博拉病毒通过患者的血液、分泌物或其他体液传播。研究人员最近发现，在男性埃博拉感染者康复后，病毒在其精液中还可存活６个月，这比以前认为的存活时间长了约一倍。医学界因此建议，在彻底弄清埃博拉病毒在精液中存活时间之前，男性埃博拉康复者发生性行为，必须每次都使用避孕套。