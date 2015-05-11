生活在你脸上的虫子：你了解多少

好像我们每个人的脸上都生活着蠕形螨虫。不过，它们除了没什么害处以外，这些不请自来的"客人们"还有可能揭示我们的进化历史。 其实，这早也不是什么新鲜事儿。我们肯定都知道，有各种各样的活物生活在我们的脸上。

我们的脸上生活着蠕形螨虫不是个秘密 虽然我们肉眼看不到，但它们就平静地在脸上生活着。它们就是长着八只脚的微型螨虫，模样看起来更像蜘蛛。几乎每个人都得接受它们在自己身上生活，这些微型小家伙们一辈子也哪儿也不去，就生活在脸上：在脸上吃、在脸上繁衍，最终在脸上结束一生。

先别着急打算忙着买更超强的洗脸液，你恐怕得先知道，这些个以脸为家的小家伙们估计不会给你惹什么麻烦，它们甚至可能一丁点儿害处都没有。 而且，就因为它们太普通平常了，它们或许还能帮助我们揭示我们从未发现过的人类进化历史。 一般说来，你的脸上生活着两种螨虫：毛囊脂螨虫和皮脂蠕形螨虫。 这就是毛囊脂螨虫的头和脚 算起来，它们也都属于节肢动物，就像各种各样的昆虫和螃蟹一般。不过，这些生活在脸上的小东西的近亲，应该是蜘蛛和虱子。 这类蠕形螨虫在头部附近长着八条短粗腿，它们的模样就像是个蠕虫。在显微镜下，它们在脸部分泌的油中游弋，游不远、也游不快。 这两类小家伙在脸上也都有各自的"地盘"。毛囊脂螨虫生活在毛孔和毛囊中；而皮脂螨虫更"低调"，它们喜欢生活在脸上油渍渍的皮脂腺里。 和人身体的其它部位相比，脸上的毛孔和皮脂腺更多，这可能也是为什么这些小东西喜欢"移民到"脸上来。 当然，有些螨虫另辟蹊径，它们选择到生殖器部位和胸部生活。 有痤疮的地方就有大量螨虫，但这还不能说明它们就是罪魁祸首 说起来，科学家们在一个半世纪前，就发现了人脸上生活着这些小活物。毛囊脂螨虫在1842年就被发现。当时，法国的科学家们从人的耳屎里观察到了它们。 到了2014年，科学家们发现蠕形螨虫无处不在。 美国北卡罗来纳州立大学的狄尔姆斯(Megan Thoemmes)和同事们研究发现，大约有14%的人的脸上的螨虫可以看得到。他们同时在测试的每一张脸上都发现了螨虫的DNA。 他们得出的结论说，我们都在脸上养着这群小家伙，而且它们的数量还不会少。狄尔姆斯说："要清楚说明有多少还有些难，但最低也得有几百个。" 她说："往多了说，这些螨虫能到好几千。" 有些螨虫可能是人们和宠物狗亲热后，从狗那儿移居过来的 举个例子，差不多每个人的每根眼睫毛附近，就生活着两只螨虫。 每张脸所承载的螨虫数量也因人而异，所以在你脸上生活的小虫子们，或许比你邻居脸上的多，也可能少。而且，在你这侧脸上生活的螨虫，可能那一侧的多些。 但是，到现在，我们也不清楚它们为啥要"移民到"我们脸上来。头一个问题就是，它们在脸上吃啥？ 狄尔姆斯说："有些人认为，它们吃皮肤滋生出来的细菌；还有人说，它们以死皮细胞为食。" 她说："还有人认为，它们最馋皮脂腺分泌的油脂。" 目前，这个研究小组正在研究螨虫的内脏，希望能最终能找到这些天天在我们脸上生活的小家伙们的"食谱"。 另外，我们也不知道它们怎么繁衍。 狄尔姆斯说："好像它们从不为了交配而自相残杀。看上去，它们好像都是在夜里出来交欢，然后再回到毛孔内各自的家里。" 但我们知道它们的卵是怎么回事。 眼睫毛附近是毛囊脂螨虫最喜欢居住的地方 狄尔姆斯说："我们观测到了蠕形螨虫产卵的过程。" 她说："雌性螨虫在生活的毛孔附近产卵，卵的个头都很大，相当于它们身体长度的三分之一。" 不过，这些在脸上生活的螨虫没肛门，但它们也需要拉屎。所以，在它们生命终结的那一刻，会"引爆"寄存在体内所有的排泄物。 它们一生都存着排泄物，一直到死。当它们离世后，它们的尸体、连同它们"爆炸"在你脸上的所有排泄物，都会自然风化降解。 所以说，你并不只是你，我们也并不只是我们自己。当我们走来走去、说来说去的时候，我们还随身带着一个完整的生态系统。（文章摘自 BBC ）