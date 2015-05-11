外交部副部长穆希诺夫同阿富汗副外长卡尔扎伊举行会谈

哈通社阿斯塔纳5月11日电 据外交部消息，5月9日，外交部副部长阿斯哈尔•穆希诺夫在喀布尔同阿富汗副外长卡尔扎伊举行会谈。

会谈中，双方就两国政治、经贸、人文以及安全等领域合作关系现状与发展前景交换了意见，就即将在阿斯塔纳举行的第七届哈阿政府间经贸联委会议程和阿富汗总统阿什拉夫•加尼访哈日程安排进行深入探讨。双方对两国在国际组织和多边框架内富有成效的沟通和协调给予了充分肯定。 卡尔扎伊表示，哈萨克斯坦在人才培养方面给予了阿富汗很大帮助和支持，这将对阿富汗专业技术人才队伍的发展壮大、对国家经济发展、对限制和减少恐怖主义威胁起到积极的推动作用，有利于阿社会进步、国家稳定。卡尔扎伊还对哈萨克斯坦政府长期以来给予阿富汗的经济援助表示感谢。他说，患难见真情，哈方雪中送炭的物资和资金援助再次说明阿哈两国人民的友谊经得起风雨考验。 穆希诺夫表示，哈阿两国是传统友好邻邦。哈萨克斯坦致力于发展哈阿战略合作伙伴关系。哈方愿与阿方一道努力，推进双方战略沟通与务实合作，规划实施好对阿援助和培训计划，扩大各层次友好交流，推动哈阿关系再上新台阶。（编译：元珍）