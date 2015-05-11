哈通社阿斯塔纳5月11日电 据中新网11日报道，中俄"海上联合-2015(1)"联合军事演习今日正式启动，军演将持续至21日。此次由俄方牵头组织的联合军演共聚集9艘水面舰艇，主要围绕维护远海航行安全的课题进行演习，因地点设在地中海而引起外界高度关注。专家表示，这对于提高中国海军远海行动能力和检验战斗能力有很大帮助。

5月8日，中国海军参演舰艇抵达俄新罗西斯克港，这是中国海军舰艇首次停靠该港。至此，中俄参演舰艇和兵力全部集结完毕，演习进入准备和筹划推演阶段。

据悉，中方参演兵力由3艘水面舰艇、2架舰载直升机、以及特战队分队等组成，俄方6艘舰船全部来自黑海舰队。有分析称，此次地中海演习规模虽然比较有限，但这将是中国海军"离本土最远的一次演习"。 中国海军此次派出的3艘舰艇是在亚丁湾和索马里海域执行第十九批护航任务的导弹护卫舰临沂舰和潍坊舰，以及综合补给舰微山湖舰。

其中，临沂舰和潍坊舰都属于054A型导弹护卫舰，两舰隶属于海军北海舰队，吨位足够大使其具有远洋航行必须具备的稳性和耐波性，是中国海军现代化水平较高的战斗舰艇之一。主要担负编队的指挥、反潜、协同编队防空、并为登陆作战提供火力支援等任务。在武器配备方面，装备先进雷达和VLS导弹垂直发射系统，具有防空、反舰、反潜能力强的特点，综合战斗能力与日本村雨级基本处于同一水平线。 此外，俄海军派出了"莫斯科"号巡洋舰、"顺利"号护卫舰、"西蒙风"号导弹气垫艇、"A•沙巴林"号大型登陆舰、"亚速海"号大型登陆舰和一艘海洋拖船参演。 据海军军事学术研究所研究员张军社透露，俄"西蒙风"号导弹艇是首次参加中俄海上联演，该导弹艇装备两座四联装SS-N-22超音速反舰导弹，火力相当于俄现代级导弹驱逐舰，是全球最大的地面效应作战舰艇。 据悉，此次军演是海上联合系列演习的延续和深化。演习的课题是维护远海航行安全，主要科目包括海上防御、海上补给、护航行动、保证航运安全联合行动和实际使用武器演练。 此外，在保证航运安全联合行动中，双方将进行反海盗等演练，包括解救被劫持船舶、搜救等非传统海上安全任务。在实际使用武器演练上，有发射导弹和舰炮、对海对空射击等演练。