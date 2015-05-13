一些国家政党和组织领导人祝贺纳扎尔巴耶夫当选总统

哈通社阿斯塔纳5月13日电 据总统府新闻局消息，连日来，一些国家、政党和国际、国内组织领导人及友好人士继续致电或致函纳扎尔巴耶夫，热烈祝贺他再次当选哈萨克斯坦共和国总统。

国际社会保障协会秘书长汉斯•霍斯特•康克琉斯基发来贺函，代表该协会160个成员国，高度肯定了哈萨克斯坦在加强社会保障工作中取得的成就，并祝愿纳扎尔巴耶夫在今后的任期中不断取得新的成功。

突厥文化国际组织秘书长对山∙卡赛伊诺夫在贺函中说，自哈萨克斯坦独立以来，您带领国家和人民不断前进，为哈萨克斯坦的发展做出了巨大的贡献，祝愿您在新的任期内，一如既往地领导哈萨克斯坦取得更大发展。 法国参议院原议长克里斯蒂安•蓬斯莱发来贺电称，相信在纳扎尔巴耶夫总统的带领下，未来哈萨克斯坦将继续发展进步，成功地应对前进道路上的各种挑战。

阿塞拜疆驻俄罗斯大使波拉德•比尤利比尤利奥雷发来贺电说，您的当选表明了哈萨克斯坦人民对您的肯定，坚信您能够带领人民将哈萨克斯坦建设成为强大的国家。 曾被派驻我国的吉尔吉斯斯坦驻土库曼斯坦大使鲁斯腾别科夫发来贺电说，在您的领导下，哈萨克斯坦经济社会发展不断迈上新的台阶，并进一步增强了哈萨克斯坦在国际舞台上不可撼动的威望，成为了中亚地区不可忽视的政治力量。相信吉哈互利合作将继续快速发展，造福两国人民。

哈萨克斯坦驻塞尔维亚名誉领事发来贺电称，哈萨克斯坦的稳定代表了中亚的稳定，您的当选，显示了哈萨克斯坦人民对您的高度信任，相信您有能力带领哈萨克斯坦继续迈向辉煌的明天。

保加利亚共和国索菲亚化工冶金大学管理与学术协会发来贺电，祝贺纳扎尔巴耶夫胜选。贺电中说，在保加利亚同哈萨克斯坦双边合作协议框架下，我校同哈萨克斯坦高等院校之间开展了卓有成效的合作，我们深知您最初所学习和参与的工作就是冶金行业，这对我们而言是一种荣幸。

白俄罗斯国家科学院主席团主席古萨科夫发来贺电说，谨代表我国学术界同仁及个人对您再次当选总统表示衷心的祝贺，祝愿您带领哈萨克斯坦人民取得更大的成就，同时也期待白哈两国在科学技术与创新领域继续加强合作，共同发展。 里海欧洲俱乐部（Caspian European Club）成员公司领导层及里海能源国际传媒集团（Caspian Energy International Media Group）读者群发来贺电，祝贺纳扎尔巴耶夫胜选，并祝福他身体健康工作顺利。 此外，国内各政党、组织和个人也不断发来贺电或贺函，祝贺纳扎尔巴耶夫再次当选哈萨克斯坦共和国总统。（编译：塔尔）