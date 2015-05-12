第二次世界大战后的哈萨克斯坦经济状况

哈通社阿斯塔纳5月12日电 第二次世界大战后，苏联经济疲弱不堪，3.2万个工业企业，以及10万个农业企业遭受巨大亏损，其中一些企业彻底倒闭。斯大林格勒、列宁格勒、基辅、明斯克等城市被夷为平地。劳动力不足成了经济走出困境的大问题。战时建成的军工厂，在战争结束后，开始生产民用生活用品。

战争给哈萨克斯坦经济带来严重损失。比如，工农企业劳动力严重不足，造成这种情况有许多原因。战争后，来自哈萨克斯坦之外的技术专家撤离；哈萨克斯坦奔赴前线的许多战士长眠于战场。另外，1930-1934年之间发生的大饥荒导致一半农业人口死亡，在1945年以后的农村还可以明显地看到，战争的影响使这种情况雪上加霜。工业领域专业技术人员非常缺乏，不得不从各地学校找人，军队复原人员和被遣返的战俘成了体力劳动者。这些措施补充了必要的农业劳动力。 战争结束后，哈萨克斯坦经济复苏较快，不久，开始帮助苏联其它地区恢复和发展经济。哈萨克斯坦各地组织运粮队，积极参加斯大林格勒市、列宁格勒市、北高加索地区恢复遭到战争破坏的农业生产。仅1945年，向乌克兰运送了500辆拖拉机和其它农业机械、140辆蒸汽机车，并输送了几百名农业技术人员。除向生产受到战争严重破坏的地区低价供应一百多万头（只）各类牲畜外，还向一些没有经历战争的地区无偿输送389500头（只）各类牲畜。哈萨克斯坦成为战争结束后苏联在农业领域发展较快的共和国之一。1945年后，哈萨克斯坦经济很快进入稳步、持续的发展阶段，并进一步向其它地区提供金属、燃料、生产用原材料、建材、各类设备、食品、种畜等物资。 1945-1950年之间，苏联经济平均增长17.3%，而哈萨克斯坦经济则平均增长23.2%，生产企业达到4000个。建设了一批大型金属冶炼和开采及石油化工企业。1950年铁路长度达到8400公里。1940-1950年水路和公路得到大发展，运输能力增加1.9倍。1950年的贸易额与1940年相比增加48%；新建市内居民住房500万平方米，农村住宅100万平方米；1946年至1950年教育、卫生和社会保障投资增加70%以上。1940年集体农庄数目为194个，1950年增加到269个；1940年集体农庄机械化程度为57.2%，1950年增加至70%；从1940年至1950年每个农庄耕地面积增加2倍，达到2000公顷，牲畜增加3倍。（编译：夏力）