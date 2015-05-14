中国学者：哈萨克斯坦在 “丝绸之路经济带”构想中地位特殊

哈通社西安5月14日电 近日，丝绸之路经济带协同创新中心主任、中国西安交通大学法学院院长单文华教授在接受哈萨克国际通讯社记者采访时表示，作为中亚地区经济繁荣的大国，哈萨克斯坦在中国提出的"丝绸之路经济带"建设构想中有着特殊的地位。

单文华教授说："丝绸之路经济带会为所有国家带来实打实的利益，对于正处在经济带上的哈萨克斯坦而言更是如此。贵国作为中亚地区重要的政治经济实体，将在经济带的建设中发挥不可替代的作用。在这次哈萨克斯坦总统选举中，纳扎尔巴耶夫总统的再次当选，对于中国而言是一个好消息。相信在不久的将来，中国同哈萨克斯坦必将在推动产能合作方面取得新的突破。" 单文华教授还向哈通社记者介绍了新成立的"丝绸之路经济带研究协同创新中心"。据悉，该中心成立于2015年1月22日，由中国商务部、陕西省政府、西安交通大学共建,其他协同合作单位还有清华大学、兰州大学、英国剑桥大学、美国纽约大学、新加坡国立大学等相关知名大学与研究机构。 单文华教授表示，创新中心的目标是推进有关丝路经济带建设的法律、政治、经济、社会和文化等各个层面的创新合作研究，培养精英人才、促进学术交流。他非常期待能在即将成立的"新丝绸之路大学联盟"中与哈萨克斯坦高等学府开展形式多样的交流合作，共同为建设"丝绸之路经济带"培养精英人才和领军人才。

"丝绸之路经济带"由中国国家主席习近平在2013年对哈萨克斯坦进行国事访问时首次提出，是在"古丝绸之路"概念基础上形成的一个新的经济发展区域，连接亚太经济圈与欧洲经济圈，覆盖人口近30亿，被认为是"世界上最长、最具有发展潜力的经济大走廊"。（编译：塔尔）