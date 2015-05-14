哈萨克斯坦投资商在华遭遇“质量门” 维权艰难（图）

哈通社阿斯塔纳5月14日电 哈萨克斯坦投资商因在华购买的重型卡车质量问题，将中国企业告上法庭，但随后迎来了漫长的维权之路。

一篇文章 小火一把 由于一篇文章，哈萨克斯坦公民索菲亚•乌苏洛娃去年在中国互联网上"火"了一把。这篇文章使得索菲亚的维权行为得到了不少中国媒体的关注，澎湃新闻（thepaper）等媒体还就此事进行了专题报道。 在这篇题为《传播中国文化的哈萨克斯坦洋媳妇在陕投资的遭遇》的文章中，索菲亚自述，她是西安得仁汽车运输集团有限公司（以下简称得仁公司）实际控制人。2011年，得仁公司从陕西华奥得汽车销售服务有限公司（以下简称陕西华奥德公司）订购了50辆中集陕汽（重卡）西安专用车有限公司（以下简称中集陕汽公司）生产的中集牌半挂车，合同总价达2930万。2011年7月20日，在超过合同交车时间两个多月后接到陕西华奥德交付的30辆车。让她始料不及的是，这些车辆此后连续出现大梁断裂、车门脱焊、车厢变形等诸多质量问题，导致得仁公司损失惨重，仅修车就花去160多万元。 经相关机构鉴定，这些车辆结构设计、焊接及选型均存在严重质量问题，不能满足该类车载荷要求。随后的调查还发现，中集陕汽公司存在涉嫌违法生产专用车，冒用他人厂名、厂址等情形。 层层转包 质量堪忧 据中国媒体报道，经中国监管部门查实，中集陕汽公司在生产车辆过程中不仅冒用中集车辆（辽宁）有限公司的厂名、厂址，还存在层层转包，先将生产转包给陕西陆捷重工科技有限公司（下简称陕西陆捷重工），陕西陆捷重工再将车辆生产转包给山东梁山更小厂家，在这些既无资质，又没3C认证，甚至无生产厂房的皮包公司和个体户转包生产下，上路的重卡均成"祸车"，不仅大梁断裂、车门脱焊、车厢变形、牵引车车头故障等质量问题频频发生，同时也因质量伪劣造成重大事故。 对这些情况，中集陕汽公司并未作出直接回应，仅称"工作失误"。 举报被驳回 一审遭败诉 2013年1月28日，得仁公司以"中集陕汽公司涉嫌生产不符合中国国家标准车辆、冒用他人厂名厂址"向西安市质监局作出举报。西安市质监局在立案调查后认为，中集陕汽公司"冒用他人厂名厂址的违法行为事实清楚、证据确凿"，随即做出了"责令改正违法行为，罚款80万元"的处罚，并向西安市工信委办理了处罚移送手续。但半年后，西安市工信委以"中集陕汽公司生产的是未公告车辆，不属于工信委职权管辖范围"为由驳回了处罚，此后再无下文。 而在2013年3月，得仁公司将销售商华奥德公司及中集陕汽诉至法院，要求与被告解除购车合同并赔付损失。2014年5月6日，西安中院以"车辆质量问题的严重程度并不明确；质监局回复未涉及质量问题"等为由，驳回得仁公司诉求。对于这一判决，索菲亚表示不服，已上诉至陕西省高院。目前还没有得到相关判决消息。 据了解，索菲亚十年前留学中国，之后嫁给了一名中国人定居西安。她还曾接受中国官方媒体新华社的采访，并被其称为"传播中国文化的哈萨克斯坦洋媳妇"。而如今面对这一耗时漫长的艰难维权之路，索菲亚十分无奈。在接受哈通社记者采访时，她向哈萨克斯坦的投资商和企业提出了慎购的建议。 索菲亚说："我郑重提醒外国企业，特别是哈萨克斯坦的企业，在购买陕汽产品时，一定要慎重调查对方是否具有生产资质，生产厂家与合同是否相符以及车辆型号是否有改变等。" 陕汽集团（陕西汽车集团有限责任公司），是中国最大的重卡生产商之一，在包括哈萨克斯坦在内的世界许多地区设有分公司。中集陕汽公司是其下属公司，年产重型车约5000辆。（编译：塔尔）