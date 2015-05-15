莫迪访华：中印签署价值百亿美元合作协议

哈通社阿斯塔纳5月15日电 据BBC报道，印度总理纳伦德拉•莫迪（Narendra Modi）展开第二天访华行程，中印两国签署了24项总额达100亿美元的合作协议。

中印两国在5月15日签订的协议涵盖教育、基础设施建设等多个领域 5月15日签订的协议涵盖教育、基础设施建设等多个领域，此外还有两国合作发展智库项目，以及在海上事务和海洋科学等方面开展合作等等。 中国国家主席习近平和总理李克强在与莫迪会面时均强调了中印两国应该建立互信。 "我们有着将两国关系变为正面力量的历史责任"，莫迪说，这20多项协议的签订显示了两国关系的深度和成熟度，且正在向积极的方向发展。 莫迪正在中国进行为期三天的正式访问；两个世界上人口最多的国家正在寻求加强经济联系，但在一些问题上一直存在分歧：包括边境问题争议以及中国对巴基斯坦的支持等等。 5月15日上午，中国国务院总理李克强在北京人民大会党会见了莫迪，两人一同检阅了军方仪仗队；会面后，李克强在记者会上表示，中国与印度需要加强政治互信，以共同构建更加公平合理的国际秩序。 他还表示，与莫迪总理的会面达到了双方预期的目标。 此前一天，中国国家主席习近平先是在西安会见了莫迪，期间也曾表示，中印两国"要共同努力增进两国互信，管控好分歧和问题，避免两国关系大局受到干扰"。 中国国家主席习近平在西安会见莫迪，呼吁两国加强互信 中国国务院总理李克强在北京人民大会党会见了莫迪，两人一同检阅了军方仪仗队 在西安的会面中，习近平说，双方可以就"一带一路"、亚洲基础设施投资银行等合作倡议以及莫迪总理提出的"向东行动"政策加强沟通，找准利益契合点，实现对接。 习近平表示，两国要更加紧密地对接各自发展战略，实现两大经济体在更高水平上的互补互助，继续成为地区乃至世界经济增长"双引擎"。 莫迪说，印度希望继续加强同中国的经贸关系，密切同中方在亚洲基础设施投资银行内的合作。 莫迪在提到中方"一带一路"时表示，印方同样重视南亚地区互联互通建设，认为这将促进本地区的发展繁荣。印方愿加强同中方在这一领域合作。 在北京之后，莫迪还将前往上海访问，并与多名商界领袖会面。