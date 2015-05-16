戈洛夫金：对比赛充满期待（视频）

哈通社阿斯塔纳5月16日电 我国职业拳王根纳季•戈洛夫金就即将开始的同美国拳手小威利•蒙罗的对决接受了美国HBO Boxing News节目的采访。

以下为内容实录： 记者：为何选择威利•蒙罗做对手？ 戈洛夫金：他是左撇子，动作迅捷，身手灵活。我很想打一场精彩的比赛，献给支持我的粉丝们。我也想证明，我能够击败任何风格的对手。 记者：上一战同穆雷交手，有什么感受？ 戈洛夫金：自我感觉很棒，其实在第四回合我就已经打算结束比赛了，但一方面我还想在场上多打一阵儿，另一方面教练也叫我别着急。我期待着未来能跟更优秀的拳击手们较量，如库托、小查韦斯等等。 记者：既然你想多打一阵儿，为什么又把他KO了呢？ 戈洛夫金：因为我知道自己能够KO他，也知道该在什么时候KO他，我就是这么做的。 记者：你认为对于拳迷们而言，周六的比赛会有哪些看点？ 戈洛夫金：我承诺这将是一场棒极了的秀，绝不会让大家觉得看这场比赛是浪费时间。我们拳台上见。 戈洛夫金（32-0，29KO）和蒙罗（19-1，6KO）之间的对决将于当地时间5月16日8点在美国加利福尼亚州英格尔伍德市可容纳1.7万人的"The Forum"体育场举行。哈萨克斯坦频道将对这场对决赛进行现场直播。（编译：塔尔）