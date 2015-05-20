朝鲜声称成功制造核武小型弹头

哈通社阿斯塔纳5月20日电 据BBC报道，朝鲜发表官方声明宣称已经在制造小型核武弹头技术上取得进步。

官方新闻社朝中社（KCNA）发表的国防委员会政策局声明并未明确说明它是否已经制造出足够以导弹运送的核武器小型弹头。 在这份声明发表之前的一些图片显示，朝鲜在一艘潜艇中发射了一枚导弹，不过有独立专家对照片的真确性表示怀疑。 记者指，这是平壤方面采取攻击性姿态的最新信号。 联合国秘书长潘基文原定于本周四（5月21日）到朝鲜访问开城工业园区，但原本同意的朝鲜当局在周三突然表示撤回决定。 "幼稚计谋" 法新社引述朝鲜国防委员会的声明指，朝鲜开始研发小型核武弹头已经很长时间，并且已经在短、中、远程均取得了高准确性。 "我们并不掩饰这一事实，"法新社引述声明说。 由最高领导人金正恩领导的朝鲜国防委员会对美国此前遣责朝鲜用潜艇进行导弹发射试验作出了强烈反应，批评美国试图推动朝鲜无核化是遏制朝鲜的"幼稚计谋"。 美国指责朝鲜试射核潜艇导弹试验"明显违反"了联合国决议，呼吁朝鲜克制，避免引发区域紧张的行动。 朝中社在5月20日引述朝鲜官方媒体《劳动新闻》表示，朝鲜不会放弃发展核武。 "加强核武装是和平所在、繁荣所在"，朝中社文章说。 宣传手段？ 另一方面，路透社在5月20日报道指，有专家认为5月9日朝鲜核潜艇导弹试验的照片是宣传手段，该国距离真正掌握这项技术仍然很遥远。 "他们还没有达到这些耍小聪明的视频编辑和政治宣传家希望我们相信的那种程度"，路透社引述美国战略与国际研究中心（CSIS）的詹姆斯•温内菲尔德（James Winnefeld）将军说。 德国的专家也向路透社表示，认为相关的影像经过大量的修饰。