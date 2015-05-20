纳扎尔巴耶夫总统接见国家铁路公司总裁阿斯哈尔•马明

哈通社阿斯塔纳5月20日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫今天在总统府接见了哈萨克斯坦国家铁路公司总裁阿斯哈尔•马明。

纳扎尔巴耶夫听取了阿斯哈尔•马明对国家铁路公司近期开展的工作、其子公司为提高效益采取的措施、公司主要计划的执行情况以及公司未来目标所做的介绍后表示，目前我国正在实施的"光明大道"计划对国家至关重要。 纳扎尔巴耶夫说："我们要建设由阿斯塔纳辐射全国各地的道路网。道路网的建设将产生一个事半功倍的效果，它将创造大量的设备和建筑材料订单，而这将有力助推经济的发展。由于我国正处在‘丝绸之路经济带'沿线，中国也将对我们的计划提供有力的帮助。" 纳扎尔巴耶夫总统还表示，阿斯塔纳国际金融中心的建设，也对运输和物流体系的发展有着巨大的需求。"要将首都同迪拜、法兰克福、香港等金融中心城市连接起来，航空领域应该为此做好准备，制定好相应的计划。同时为了增加国内航线，还应该组建一些新的航空公司。"他说。 阿斯哈尔•马明就公司在"光明大道"计划框架下修建新的铁路和高速公路，以及对港口和机场基础设施的维修所做的工作进行了阐述。他重点介绍了为推动基础设施发展计划而实施的一些重要计划。包括为发展西部交通运输系统，并进一步扩大阿克套港口的吞吐量而即将建设的新货运站点，以及正在建设当中的"博尔加克-耶尔赛"铁路线。 阿斯哈尔•马明说，为完成使哈萨克斯坦成为欧亚交通和物流枢纽的目标，国家铁路公司正在国内和国外大力建设物流基础设施。他预计，未来"中国-哈萨克斯坦-欧洲"一线集装箱吞吐量将增长15倍左右。同时，对印度的过境运输工作也正在稳步推进当中。 会谈结束时，纳扎尔巴耶夫总统还就物流运输、道路基础设施建设等方面的问题向阿斯哈尔•马明下达了一系列任务。（编译：塔尔）