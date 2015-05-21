“伊斯兰国”占领叙利亚古城帕尔米拉 历史遗产命运堪忧

哈通社阿斯塔纳5月21日电 据路透社消息，"伊斯兰国"武装周四完全控制了叙利亚的帕尔米拉（Palmyra）古城和新城，该武装数天前刚刚在叙利亚邻国伊拉克占领了一个省会城市，这显示该极端强硬组织势头凶猛。

"伊斯兰国"武装的这两场胜仗不仅让叙利亚和伊拉克政府倍感压力，同时令外界不禁质疑美国几乎仅依靠空袭打击"伊斯兰国"武装的策略是否正确。 追随者在Twitter发表"伊斯兰国"的声明称，该组织已经完全控制帕尔米拉，包括其军事设施，标志着该组织首次从叙利亚政府军及其盟军手中夺取城市。 位于英国的叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，"伊斯兰国"目前占据了逾半数的叙利亚领土。 该组织在伊拉克境内摧毁了很多历史古迹与纪念馆，外界担心他们可能摧毁被列为世界文化遗产的帕尔米拉古城。古城拥有著名的罗马时代遗迹，包括保存良好的神庙、廊柱和一座剧场。 "这是文明的沦陷，"叙利亚历史古迹负责人Maamoun Abdulkarim周四通过电话告诉路透。"人类、文明社会面对野蛮人败下阵来。我已经万念俱灰。"