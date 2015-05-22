抗衡亚投行 日拟投资亚洲基建逾千亿美元

哈通社阿斯塔纳5月22日电 据BBC报道，日本首相安倍晋三宣布未来数年，将扩大对亚洲基础设施投资达到1100亿美元。

分析认为，日本此举旨在增加其影响力，抗衡中国倡导的亚洲基础设施投资银行（亚投行）。 安倍晋三周四（21日）在东京演讲时表示今后5年内，将对在亚洲的道路、港口等基础设施增加三成投资，包括通过亚洲开发银行发放的贷款，总投资将达到1100亿美元。 总部设在马尼拉的亚洲开发银行，多年来日本一直是最大出资国。 共同社报道，安倍就日本增加投资称"希望把全球各种各样的资金引入亚洲"，强调将有助于扩大民间投资。不过，与日益崛起的中国竞争并非易事，日本能否有效使用公共资金尚不可知。 在基建项目上，日方将呼吁建造抗震大桥、省电地铁等，使用日本具有优势的技术。安倍演讲称"将把高质量的基础设施扩展到亚洲"，强调日本的技术实力之高。 有分析认为，日本加大对亚洲基建投资，除了要从海外经济增长中受益，也希望增加影响力，抗衡中国主导的亚投行。 亚投行已有50多个创始成员国，并计划在今年底正式启动，创建初期的资本金可能达到1000亿美元。 但美国与其亚洲最密切的盟国日本却尚未表示加入。这也引发了外界对地缘政治的关注。 日美对外称，欢迎中国成立新的投资银行，但担忧其借贷标准是否符合国际准则。