纳扎尔巴耶夫：丝路经济带建设将建立尊重各国利益的新秩序（图）

哈通社阿斯塔纳5月22日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今日出席第八届阿斯塔纳经济论坛并发表讲话。本届论坛主题为"基础设施建设：经济稳定增长的驱动力"，来自90多个国家的3000多名代表出席论坛。

纳扎尔巴耶夫表示，当前，影响全球稳定发展的威胁与挑战正在形成。"旧有的制衡秩序正在被逐步瓦解，大国间的相互信任也在逐渐消失，国际法在众多方面遭遇严峻挑战。国际组织已经不能保障世界的和平与稳定。与此同时，全球气候变化正在加剧，世界粮食安全问题没有得到真正的解决。受人口膨胀、收入增长和城市化步伐加快等三种因素的影响，全球食品生产量需在30年内增加2倍，而且还是在土地资源日益枯竭的情况下，"他说。 纳扎尔巴耶夫强调，哈萨克斯坦愿积极推动国际物流和运输的发展，并提议成立欧亚联合经济空间。他说，对我们而言，制定能够符合所有参与国国家利益、消除障碍、开展互惠互利合作的规则很重要，这些规则首先要在经贸、运输业、资源开采等领域制定。丝绸之路经济带建设将遵循这样的原则。其次，要搭建服务于联合经济空间的固定平台，为整个欧亚大陆的发展、加强各国之间的合作出谋划策。在这方面，阿斯塔纳经济论坛完全可成为一个理想的平台。 （编译：吴然）