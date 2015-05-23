《哈萨克斯坦好声音》第三季学员选拔正式开始

哈通社阿斯塔纳5月23日电 据国家电视台消息，深受全国人民喜爱的《哈萨克斯坦好声音》栏目第三季学员选拔工作正在火热进行中。

消息称，年龄在18-50周岁之间的人员均可在全国各大城市报名参赛。阿克套市和塞梅市选拔工作已于5月19日和21日正式展开；阿斯塔纳市选选拔工作将于23日开始，地点位于阿斯塔纳阿拜大街47号拉玛达酒店；阿拉木图市选拔工作将于5月28日-29日开始，报名者可前往阿尔法拉比大街176号哈萨克电影制片厂参加选拔。

《哈萨克斯坦好声音》力求挖掘本土最具实力和潜质的选手成为我国明日之星，节目的第一要素就是歌手的原声唱功。节目源于荷兰的《荷兰之声》，2013年引进我国，并于当年举行第一届赛事，来自库斯塔奈州27岁歌手沙合利扎特•赛达合梅特成为第一届冠军，他当时的导师是我国著名歌手努尔兰•阿勒班。

《哈萨克斯坦好声音》总共分为三阶段，第一阶段为海选阶段，导师将在这一阶段为自己的队挑选成员；第二阶段中，导师会选出自己的两名队员两两对决，最终剩下一名优胜者；在第三阶段，全国观众将在四位导师的得意门生中投票选出年度冠军。冠军可获500万坚戈的奖金。 有意报名者可致电+7 727 250-65-61（阿拉木图）或登录www.thevoice.kz 网站了解具体信息。（编译：塔尔）