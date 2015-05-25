新丝绸之路：东北亚与中亚实现“对接”

哈通社阿斯塔纳5月25日电 据环球网援引韩国《中央日报》报道，韩国企业的产品从釜山港或仁川港出发抵达中国的连云港后，通过中国横跨铁路运往阿拉木图。主要品种是家电产品、汽车(二手)和化妆品等消费品。虽然现在货量还不多，但在中亚生产的棉花、小麦等农产品和铸铁等产品也通过这里运往韩国。从这一层面来看，连云港算是"一带一路"和韩国的连接点。

文章称，中国江苏省连云港港口的物流基地，是中国和哈萨克斯坦以51：49的比率出资,于去年11月完工的物流基地，占地22万平方米。 中河(音)国际物流公司社长柳斌指出，"古代丝绸之路的始发地是西安，但新丝绸之路的始发地是连云港。从这里装船很快就能抵达釜山港和仁川港。你看看,那些货物都来自韩国。这边的的集装箱从阿拉木图运来连云港的,其中部分将运输往韩国。" 文章称，"一带一路"的核心是基础设施的建设。从中国新疆出发，贯穿巴基斯坦的中国-巴基斯坦路线，从昆明出发连接缅甸-孟加拉国-印度的西南亚路线，从昆明连接老挝-泰国-马来西亚-新加坡的东南亚路线等正在建设或处于计划阶段。其中，比较引人关注的是从连云港出发经由郑州-兰州-乌鲁木齐-阿拉木图-塔什干(乌兹别克斯坦)等地抵达欧洲的TCR路线。中国将该路线命名为"新亚欧大陆桥"，意为连接亚洲和欧洲的新桥。中国计划将整个路线建设成为时速250公里以上的高速铁路。韩国货物为运往欧洲，一般走海路或利用横跨西伯利亚的西伯利亚横跨铁路(TSR)。海运有价格低廉的优点，但耗时较长，抵达欧洲港口需四五十天。如果想要再从港口去目的地还需数日。这就是韩国企业利用TSR的原因所在。 韩国交通研究院博士徐钟源(音)就TCR与TSR表示，"很难简单比较两个路线的优缺点"。如果说TSR是对西欧或俄罗斯有利的路线，那么TCR则比较适合中亚和东欧。到欧洲需要三十天左右，差别不大。 韩国业界相关负责人表示TCR有很多地方需要改善。阿拉木图物流企业ELS韩国分公司的李炳春(音)经理表示"连云港港口当局可能会根据本国货物优先原则，将韩国货物装船推迟。而且在运输中还有货物丢失的风险"。在越过国境时会比较耗时这一点也是个问题。 东亚大学教授袁东旭(音)表示"TCR这个新物流网的出现对我们来说意味着多了一个前往欧洲的新选择"，"现在要好好考虑如何将韩国政府推进的‘欧亚倡议'和中国‘一带一路'连接在一起"。韩国总统朴槿惠2013年提出的"欧亚倡议"是构建连接韩国釜山-朝鲜-俄罗斯-中国-中亚-欧洲的"丝绸之路快速铁路(Silk Road eXpress)"，在欧亚构建电力、天然气和输油管等能源网络的构想。欧亚倡议因朝韩关系停滞而迟迟不前，相反，中国的TCR借助于中国国家主席习近平的新丝绸之路构想正在迅速推进。袁教授强调称"仁川、平泽和新万金等正在推进的西海岸火车轮渡等有必要从政府层面上积极进行研究"。即，他主张要将中国的"一带一路"政策作为改善韩国物流环境的契机。朴槿惠总统也在2007年大选候选人竞选中承诺会建设韩中火车轮渡。