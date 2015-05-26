中国下调部分消费品进口关税以刺激内需

哈通社阿斯塔纳5月26日电 据华尔街日报25日报道，为了提振国内消费支出，中国下调了从鞋类到化妆品等一系列商品的进口关税税率。目前，中国正面临经济放缓以及高税率促使消费者境外购物的问题。

中国财政部周一称，将把包括西装、毛皮服装以及鞋类的进口关税税率平均减半，从6月1日起生效。其中化妆品税率将从5%下调至2%，纸尿裤税率将从7.5%降至2%。

下调进口关税税率时值中国政府设法刺激内需之际。中国的零售额增速正在下降，第一季度经济同比增长7%，为六年来最低水平。分析师称，决策者此前担心降低关税可能导致税收收入减少，但经济放缓的状况改变了他们的想法。

降低关税的目的在于鼓励消费者增加在国内的支出。中国游客在境外购买从纸尿裤到手袋等一系列商品，以避开在国内购买这些商品需交纳的进口关税和消费税；在一些国家，中国游客以抢空商店货架上的商品而闻名。

由于人民币兑欧元和许多其他货币均走强，使得境外购物更具有吸引力。根据中国国家外汇管理局的数据，由于旅游和购物的增加，2014年中国游客海外消费约为1,650亿美元，较2013年增长28%。

一些行业观察人士称，此次下调关税对于跨国企业来说是场胜利。英敏特信息咨询(Mintel Group Ltd.)的资深研究分析师Linda Li表示，下调关税对于中国市场的跨国企业而言是个好消息，因为关税下调可以令中国市场上的进口商品价格较之前更具有竞争力。

英敏特称，2014年出境游的中国消费者中有90%购买了个人护理产品和化妆品，85%购买了服装和鞋类，64%购买了婴儿食品或婴儿护理产品。

法国化妆品巨头欧莱雅(L'Oréal SA)、服饰公司Gap Inc.及Hennes & Mauritz AB表示，它们正在对关税调整一事进行评估。体育用品公司耐克公司、奢侈品品牌Gucci、化妆品生产商宝洁公司(Procter & Gamble Co., PG, 又名:宝硷公司)，以及旅行零售商World Duty Free SpA未回应记者的置评请求。

汇丰(HSBC)消费者和零售研究部门主管朗堡在一份关于中国税改的报告中称，税改新政应会提振中国的零售业，目前消费者正从中国的商店转向法国和韩国的化妆品柜台。他表示，中国政府可能想利用国内强大的消费能力，而不是把生意让给巴黎的老佛爷百货(Galeries Lafayette)、伦敦的Harrods或香港的购物商场，这一点可以理解。

此举看起来对香港不那么有利。从传统上讲，香港一直是中国内地消费者的免税购物目的地。朗堡称，近来内地消费者选择去其他的旅游目的地，已经使香港受到了重创。香港本地人对内地游客的反感情绪和美元升值等因素阻碍了内地消费者赴港旅游的脚步。

不过，总部位于上海的咨询公司China Market Research高级分析师凯文德说，即便中国下调了部分日用消费品的进口关税税率，境外购买化妆品对中国消费者来说仍然更加划算。他表示，在中国进一步下调进口关税之前，企业不会实现产品境内外价格的并轨。