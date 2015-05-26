蒙古国确认参与阿斯塔纳世博会

哈通社乌兰巴托5月26日电（记者萨德克•阿克加诺夫）26日，第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫率团访问蒙古国。期间，访问团成员、阿斯塔纳世博会专员、外交部第一副部长热皮尔•卓史巴耶夫同蒙古国官员举行一系列会谈。

会谈期间，卓史巴耶夫向蒙方介绍了哈萨克斯坦正在实施的各项改革政策和阿斯塔纳世博会的有关筹备情况，并向蒙方人员赠送了阿斯塔纳世博会的各类宣传材料。卓史巴耶夫说，一周前，纳扎尔巴耶夫总统签署关于建设同香港、新加坡以及迪拜等国际金融中心媲美的阿斯塔纳国际金融中心的总统令。该金融中心将在阿斯塔纳世博会设施基础上，于2018年开始建设。迪拜金融中心占地110公顷，而阿斯塔纳金融中心占地174公顷。

会谈期间，蒙方确认参与阿斯塔纳世博会。 卓史巴耶夫在同蒙古国贸易产业协会秘书长额奈比希•沃韵特戈舍（音）举行会谈时，双方就蒙古国企业参与阿斯塔纳世博会问题交换意见。沃韵特戈舍说："我们期待阿斯塔纳世博会召开。蒙古国工业部已向贸易产业协会下达了参与阿斯塔纳世博会的有关筹备工作的任务。哈方也正在努力为我们参展创造良好条件。" 据悉，截止目前，已有26个国家确认参与2017阿斯塔纳世博会。 在同蒙古国工业部国务秘书达瓦阿尕伊恩•尼亚姆呼（音）举行会谈时，双方就节能领域合作进行探讨。尼亚姆呼表示，蒙古国非常重视绿色能源领域的发展，因此参与主题为"未来能源"的阿斯塔纳世博会对于我们来说非常重要。（编译：吴然）