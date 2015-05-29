欧亚经济委员会决定成立工作组 保障统一服务市场的运作

哈通社阿斯塔纳5月29日电 5月28日，欧亚经济委员会会议在阿斯塔纳举行，哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚等欧亚经济联盟成员国副总理和委员会主席、委员会国际经济合作和改革部长出席会议。

会议就推动欧亚经济联盟宏观经济发展、促进国际经贸合作、落实工业化项目、联盟各成员国经济和金融政策等问题进行深入探讨。

会议决定成立保障联盟若干领域统一服务市场运作的工作组，并明确了工作组的工作章程和组成人员。工作组成员是从各成员国政府相关部门和委员会高层的提名人员中选出的。委员会经济和金融政策委员（部长）铁木尔•苏雷梅诺夫担任工作组组长。工作组将制定保障联盟统一服务市场运作的行动计划建议书。

欧亚经济委员会从2012年2月2日起开始运作，是欧亚经济联盟的常设机构，负责欧亚经济一体化事务的执行与管理工作。目前，委员会由哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚等4个欧亚经济联盟成员国组成。欧亚经济联盟条约于2014年5月29日在阿斯塔纳签署，联盟于今年1月1日启动，目前联盟共有4个成员国。联盟各国首脑本月初签署了关于吉尔吉斯斯坦加入联盟的相关文件，经各国议会批准通过后，吉尔吉斯斯坦将成为联盟正式成员。（编译：吴然）