英德峰会：默克尔称不排除修改欧盟条约

哈通社阿斯塔纳5月29日电 据BBC报道，德国总理默克尔在与英国首相卡梅伦举行会谈之后表示，并不排除修改欧盟条约的可能性，并表示将会在欧盟改革方面成为英国的"具有建设性的伙伴"。

在两位领导人结束会谈之后，将会在有关谈判中起到重要作用的默克尔表示，她与卡梅伦的会谈"具有建设性而且是友好的。" 默克尔指出，"有志者事竟成，我们会以这种态度来处理问题。"不过默克尔也表示，德国非常明确地希望英国能够留在欧盟。 在会谈结束后的记者会上，默克尔表示，在卡梅伦大选胜利之后，两位领导人已经开始对于欧盟未来改革讨论了一些"具体问题"。 默克尔对记者们表示，德国和其它欧盟国家也有自己的"底线"，其中包括支持自由人口流动的原则，但是她希望尽可能地满足英国的要求。 卡梅伦重申，只有通过修改欧盟条约才能够实现改革。但是包括法国在内的一些欧盟成员国家对此持批评态度。 卡梅伦在会谈后显得比较乐观，这位英国首相说，重要的是改革的"实质"，而不是用什么方式达到这个目标。 默克尔在谈及修改欧盟条约的可能性时表示，"如果实质内容让我们感到信服，我们不应该说，绝不可能修改条约。我们应该把焦点集中在实质内容，而不是形式。" 卡梅伦正对欧洲多个国家展开旋风式访问，以便在英国未来就欧盟问题举行公投之前，游说欧盟领导人进行大规模改革。 英国首相卡梅伦尚未公布他所推动的欧盟改革的全部细节，但预计包括对移民实施更严格规定，以防止他们滥用申请福利的权利。