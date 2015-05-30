阿斯塔纳航空增加航班班次迎暑运

哈通社阿斯塔纳5月30日电 据阿斯塔纳市政府网站消息，随着夏季的到来，阿斯塔纳航空公司均增加了阿斯塔纳飞往各地的航班量，特别是增加了国内的航班量。这也是阿斯塔纳航空公司在暑运来临前夕，适时联手航空公司调整航班布局、恢复旅游热线，全力以赴迎接夏季出行高峰到来的措施之一。

据阿斯塔纳机场官方网站消息，从2015年5月25日起，"Скат"航空公司将飞往阿特劳的航班从每周5班增加至每周7班，即增加周二和周6航班。阿克托别航线从每周4班增加至每周7班，即增加周一、周三、周四航班。塔拉兹方向从每周6班增加至7班，即周二航班。飞往阿拉木图和卡拉干达的航班量也相应增加。 消息称，飞往北京、安塔利亚、圣彼得堡等国际大都市的航班运力也得到加强。其中飞往北京的航班从每周2班增加至每周3班，即增加周一航班。 据悉，阿斯塔纳航空公司目前共开辟航线39条，其中国内航线16条，国际航线23条，与全国各州首府城市、独联体国家、欧洲以及亚洲国家各大城市通航。有4家国内航空公司和12家外国航空公司联手担负着为首都经济社会发展提供航空运输保证的重大责任。（编译：元珍）