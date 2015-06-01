布拉特之女：父亲是幕后阴谋牺牲品

哈通社6月1日电 据BBC报道，国际足联腐败危机愈演愈烈之际，再次当选主席的布拉特的女儿在接受BBC采访时表示，布拉特是"幕后"阴谋的牺牲品。科琳娜•布拉特表示，"没有人不出错，然而，他不是受贿的那种人。"

当被问及她是否感到有阴谋论针对布拉特的时候，科琳娜表示，"我并不是说是美国人和英国人（在这么做），但是有一些幕后操作的人，绝对是这样的。" 科琳娜否认了布拉特收受任何贿赂的指称。她说，"他挣的所有钱都是通过工作挣得的，他是一个非常努力工作的主席。" 在此之前，多名国际足联官员遭到逮捕，面临一系列的受贿指控。在这种风头浪尖中布拉特周五（5月29日）击败唯一的竞争对手约旦王子阿里•本•侯赛因第五次当选为国际足联主席。 虽然布拉特目前没有受到牵连，但是面临着很大的请辞压力。 在当选之后，布拉特谴责所谓欧盟官员针对国际足联的"仇恨运动"。 与此同时，南非当地媒体表示，该国向由杰克•沃尔纳领导的一个足球组织行贿1000万美元，而沃尔纳则是国际组足联腐败贿赂指控中的关键人物。此前南非否认向国际足联行贿。 英格兰足总主席戴克呼吁欧洲足联联合欧洲国家一起抵制2018世界杯。 作为英格兰足球总会荣誉主席，剑桥公爵-威廉王子周六晚（30日）在温布利大球场足总杯冠军赛开场前敦促国际足联向世界"证明仍可以继续代表公平竞争和运动第一精神"。 BBC获取的最新消息显示，在美国联邦调查局（FBI）以受贿、诈骗、洗钱等多项罪名公诉多名国际足联官员的同时，被指涉案的英国银行已经开始对指称展开内部调查。 在美国联邦调查局的公诉案中，英国的巴克莱银行、渣打银行和汇丰银行均被指涉及国际足联被控官员的贿金和洗钱行动。