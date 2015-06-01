美国经济复苏之路再遇挫折

哈通社阿斯塔纳6月1日电 据华尔街日报网报道，美国经济第一季度出现萎缩，又一个天气恶劣的冬季凸显出近六年来经济扩张的脆弱性。在这个波动幅度创下历史纪录的经济扩张阶段，美国在不平衡的全球环境中努力实现经济复苏。

美国商务部上周五公布，今年第一季度美国国内生产总值(GDP)折合成年率萎缩0.7%。而商务部此前公布的GDP初值为增长0.2%，这标志着美国经济在此前九个月的强劲增长之后突然出现了反转，此前一段时间的增长似乎使美国经济处于拖延已久的大爆发边缘。

自2009年年中经济衰退结束以来，美国经济已有三个季度遭遇了萎缩，而这是以往的20世纪50年代以来历次经济扩张期所不曾出现过的。

恶劣的天气、美元走强以及西海岸港口的劳动纠纷似乎是导致第一季度GDP收缩的最重要因素，这些因素都会抑制国内外对美国商品的需求。

经纪公司BTIG首席全球策略师Dan Greenhaus称，当经济如此疲弱时，很小的事件都会令经济脱离正轨，不管是阿拉伯之春(Arab Spring)还是大暴雪。他还说，美国经济的疲弱程度令人难以置信，容易受到暂时性扰动的影响。

美国联邦储备委员会（简称：美联储）认为第一季度经济收缩的主要原因是美元走强等暂时性因素，而且这些因素将在未来几个月消散。在研究何时及以何种速度上调短期利率之际，美联储正在寻找经济很快反弹的迹象。自2008年12月以来，为了刺激经济增长，美国的短期利率一直处于近零水平。

经济学家们普遍预计经济今年春季将反弹，就像2011年、2014年经历过第一季度萎缩之后的那样。不过他们也警告称，增速可能仍然较低，符合近些年大约2%的整体速度。2015年上半年有可能成为此轮扩张中表现最疲弱的半年期之一。经济学家们预计当前季度折合成年率的经济增速在2%-3%之间。而相比来看，1983年至2007年之间，美国的年均经济增长率超过3%。

令前景变得难以捉摸的是，其他一些迹象显示美国经济处在温和增长的轨道上稳步向前。企业裁员水平极低，同时美国各地招聘状况保持稳健。与此同时，抵押贷款申请也在增多，其他迹象也暗示出房地产需求正在升温。

Regions Financial Corp.首席经济学家Richard Moody表示，美国的经济增速仍然相对稳健，但并不太令人满意。他说，此轮复苏已经步入第六年，美国仍然没有将经济中的所有闲置产能吸收；当基本趋势如此迟缓时，只要一点点阻力就可以搅乱全局。