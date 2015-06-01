英媒：中国开始制定国际规则

哈通社阿斯塔纳6月1日电 英国《金融时报》1日刊登一篇题为《中国开始制定国际规则》的文章，作者为该报专栏作家菲利普•斯蒂芬斯，以下为全文：

西方政策制定者们时不时会产生新的问题。不久前他们的问题是，一个崛起中的中国是否会致力于成为战后全球体系中"负责任的利益攸关方"。现在围绕北京牵头的亚洲基础设施投资银行（简称亚投行）正争议不断，他们又提出质疑，一个已经崛起的中国是否计划建立一个新的国际架构，与1945年确立的以美国为首的秩序融洽并行？

在中国，人人都在谈论习近平的"一带一路"倡议，然而似乎没人确切地知道它的含义。上周，由德国马歇尔基金会和上海国际问题研究院联合主办的斯德哥尔摩中国论坛年度会议在广州举行，与会专家与政策制定者经仔细考虑得出了六种描述和解释。尽管如此，大家似乎都明白这个向西推进的行动是习近平的一出大戏，一个宏大的欧亚战略，它将毫无疑问地将中国推升到全球大国的地位。

谦逊曾是中国崛起过程中的标志，如今这一标志已不留一丝痕迹。认为中国或许对邻国过于强势就是犯下了"20世纪思维模式"的错误。北京方面表示，21世纪的头脑会把中国力量视作一个简单的地缘政治事实。不过，说到利益攸关，大国并不会满足于参加别人的俱乐部，他们会创立自己的俱乐部。

令人困惑的是，习近平"一带一路"计划中"路"的部分并不是要追寻古代丝绸之路，而是要扩大和获得通往中东及欧洲的海上航路。北京方面一向将马六甲海峡视作危险的瓶颈，因此转向了印度洋。该计划的蓝图包括在巴基斯坦建立一个深水海军基地，以及经缅甸和孟加拉开辟另一条入海航路。随着北极冰川融化，北京正在开辟北面通向欧洲的海上航路。根据中国最新的军事战略文件，中国海军已经超越了近海水域防御，进入"远海防御"。

至于"带"的部分，其雄心不仅仅局限在公路和铁路，尽管官员们明显为一条新的铁路货运路线感到自豪，它将载着中国货物从郑州经俄罗斯，由陆路抵达汉堡。习近平宣布将向巴基斯坦提供420亿美元一揽子援助计划，这是帮助中国向西推进的协议和交易拼图中的一块。中亚地区几个前苏联加盟共和国将以天然气供应合同，换取发电站、工厂和管道。中国和阿拉伯海之间还将修一条铁路和一条高速公路。这些连接中国与非洲之角和欧洲的新纽带将加快欧亚经济一体化的进程。

"一带一路"计划有种人人都有份的特质。在斯德哥尔摩论坛上，有人怀疑该计划既是一个大战略，又是一种展示，一幅全景图，它以一种组织性理念出现，将各种不同的目标、动机和项目集合在一起。

因此，援助巴基斯坦是因为中国想要限制巴基斯坦的伊斯兰极端分子对新疆分裂分子的支持。分布在整个地区的众多基础设施项目是为了吸收中国过剩的工业产能。进入所谓的中亚"斯坦"诸国（中亚地区国名中带有斯坦的几个国家），是对弗拉基米尔•普京在乌克兰的军事冒险主义导致俄罗斯势弱的机会主义应对；与莫斯科签订的天然气大笔交易也是如此。当然，在一切行动的背后，是确保自然资源和能源供应的生存需要。

尽管各有侧重，这些行动放在一起的整体效果远大于部分的简单加总。如果大国想要建立自己的俱乐部，它们也会着手将经济实力转化为地缘政治影响力。

中国坚称，"一带一路"有所有国家的位置，无论是西方国家还是东亚国家。中国公开邀请各国参与新生的亚投行。此后华盛顿试图组织针对亚投行的联合抵制却最终失败，让自己沦为了笑柄。

然而，关于这些行动，重要的是中国有意制定规则。就如伦敦咨询公司Trusted Sources所说的，北京正在调动其全部的经济、金融和外交力量，推动从自身边界到中东、非洲和欧洲的欧亚一体化进程。这构成了一个相当大的势力范围。

当然，推进的过程不会一帆风顺。对于自身在中俄关系中处于次要地位，俄罗斯已经感到不快。俄罗斯也有合理的理由担忧中国进入前苏联共和国范围。与西方的疏远更使普京不得不廉价出售俄罗斯的资源。

中国的老对手印度正在印度洋上扩充自己的海军力量。即使是北京方面签出的大额支票也无法消除围绕资源展开的对抗和竞争，这个问题一直困扰着中亚。美国也可以告诉北京，向巴基斯坦大举投入资金买不到安全保障。

中国并不是要颠覆现有的全球秩序。无论如何，至少现在还没有。但中国传达出的地缘战略讯息再清楚不过。北京打算做一个规则接受者，同样也做一个规则制定者。即使是在东亚与美国竞争的时候，中国的眼光也放在成为欧亚强国的目标之上。西方必须决定是否要在其他人的计划中成为利益攸关方。