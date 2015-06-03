蒙古国哈萨克族议员：希望蒙哈人文文化领域合作得到进一步加强

哈通社阿斯塔纳6月3日电（记者萨德克•阿克加诺夫）蒙古国目前共有13万多哈萨克同胞，他们的生活水平如何？哈萨克斯坦与蒙古国双边关系发展势头又怎样？记者带着这些问题日前对蒙古国国家大呼拉尔（议会）哈萨克族议员、大呼拉尔政权建设常设委员会主席、乌兰巴托市巴彦乌列盖省同胞会主席巴凯•阿赫帕尔吾勒进行了专访。

记者：您如何评价哈萨克斯坦与蒙古国双边关系？

巴凯：蒙古国与哈萨克斯坦自古以来就是近邻，两国拥有相似历史和命运。因此，双方积极开展互惠互利的合作关系至关重要。蒙古国约5%（13万人）的人口为哈萨克人，可以说他们就是两国之间"友谊的桥梁"。近日，哈萨克斯坦第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫率团到访蒙古国，期间两国政府举行了一系列会谈，达成了广泛共识。相信，萨金塔耶夫副总理本次访蒙必将进一步推动两国关系发展，为两国合作注入新的动力。

记者：目前在蒙古国的哈萨克同胞们的总体情况如何？

巴凯：90年代，6.5万哈萨克人移民哈萨克斯坦。正如我上面所说的，目前蒙古国共有近13万哈萨克人。其中近10万人生活在巴彦乌列盖省，他们主要经营牧业。但近些年，巴彦乌列盖省哈萨克人开始逐渐投身于矿产、中小企业、建筑、服务业等领域。从蒙古国哈萨克人中脱颖而出的国家和社会功勋人士、劳动模范、文艺界知名人士的数量可观，但其中老一辈人已经去世，有些人也已经移民哈萨克斯坦。哈毕、诺海等巴彦乌列盖省奠基者及其追随者加米拉、杰恩斯汗、哈舍赫恩拜、穆萨汗、萨莱、库尔曼别克、赫兹尔汗、米扎姆汗等人是我们的骄傲，与此同时，国家功勋人士、著名历史学家扎尔德汗（已移民哈萨克斯坦）、蒙古国人民演员称号获得者、著名歌手哈布拉舍（已移民哈萨克斯坦）、数学博士、教授梅肯等人在我们心目中也拥有特殊地位。

蒙古国最高权力机关--大呼拉尔（议会），长期以来每届都会产生2至3名哈萨克族议员。目前，特雷汗•阿勒马利克吾勒和我已经连任两届议会议员，我们代表人民的利益，服务于人民。蒙古国道路交通部和工业部副部长是哈萨克人，政府各部下属地厅级别的官员中哈萨克人数量也非常客观，而在科研、教学以及工业等领域佼佼者中也不乏哈萨克人。例如，劳动模范、人民医生称号获得者、卫生领域功勋人士海鲁拉•加列勒吾勒、文化领域功勋人士、外交官、作家苏勒坦•塔吾凯吾勒等蒙古国各领域哈萨克功勋人员是我们引以自豪的知名人物。

在乌兰巴托市，我们成立了巴彦乌列盖省同胞会，同胞会每年都会在乌兰巴托举办各类文化文艺活动。今年，我们组织举办了"冬不拉之音-2015"节日联欢会，值得我们鼓舞的是，额勒贝格道尔吉总统亲自出席观看了演出，这也是额勒贝格道尔吉总统第四次出席这一活动。我们希望这类活动对保存和延续哈萨克民族文化起到积极作用。但我们也在面临一些社会问题。例如，在巴彦乌列盖省、科布多省和哈拉伊赫、达尔汗、沙仁果勒、耶尔德涅特等哈萨克人聚集的地区失业人数不在少数。当然，这并不只是哈萨克人面临的问题，是全蒙古国面临的问题。与此同时，为生活在巴彦乌列盖省、科布多省等上述地区的哈萨克人创造学习母语、传承民族文化习俗的良好环境也非常重要。

记者：哈萨克斯坦能为蒙古国的同胞们提供那些帮助？

巴凯：哈萨克斯坦自独立以来，国民经济发展迅速，成为了中亚地区经济发展的领头羊。我们为此感到由衷地自豪，并且也希望正在蓬勃发展的哈萨克斯坦能为身在蒙古国的同胞们提供支持，尤其是在文化教学领域。例如，巴彦乌列盖省拥有哈萨克剧院、图书馆以及博物馆等设施，但该剧院目前急切需要帮助，希望哈方能为剧院提供人员培训等方面的协助。哈萨克语教材和教师的紧缺也是我们面临的一个问题，去年哈萨克斯坦政府为我们提供了各类哈萨克语教材，但教师问题尚待解决。哈方若在巴彦乌列盖省等地开展经济活动，例如建立企业、为当地引进先进生产技术，这不仅会积极推动两国关系发展，还将为减少当地失业率做出贡献。

记者：能否介绍一下蒙古国哈萨克人的文化生活及其在文艺领域取得的成就？

巴凯：巴彦乌列盖省内发行《曙光》（«Шұғыла»，1957年起发行）、《蒙古时代》（«Монгол Заман»，2010年起发行）等众多哈萨克文杂志报刊，并运营有哈萨克语广播和电视台。

阿克坦•巴毕吾勒（1897-1973年）和库尔曼汗•穆哈马迪吾勒（1923-1964年）是蒙古国哈萨克文学的奠基者，现在他们还有众多追随者，如伊马舍汗、达伊恩、达尼亚勒、马高亚、加米拉、卡肯、祖海、苏勒坦、舍奈、苏拉甘等诗人作家。蒙语作家莫果勒胡•别斯塔伊吾勒首次将哈萨克谚语翻译成蒙语。穆拉特•普沙泰吾勒首次率领蒙古国哈萨克回归哈萨克斯坦，当时他写下了著名歌曲《迁途》（«Ел көшкенде»）的歌词，该歌在梅尔维什•巴沙伊克兹的演唱下广为流传。

蒙古国著名哈萨克族历史学家、作家、教授毕库马尔•卡马拉舍吾勒一生共出版发表了近400本书和科研论文，他是至今为止唯一一名从事哈萨克民族驯鹰文化科研工作的学者，并为哈萨克传统体育项目--射箭（Жамбы ату）的复兴作出了卓越贡献。在他的倡议下成立了驯鹰射箭协会。与此同时，他还撰写了《哈萨克人》（Қазақтар）、《魔爪》（Қанды шеңгел）等小说。2013年，毕库马尔先生的《哈萨克民族习俗文化》一书问世，这是一部全面介绍哈萨克民族文化、习俗、手工艺的典籍。

记者：哈萨克斯坦第一副总理萨金塔耶夫本次访蒙期间，两国外交部举行了会谈。会谈中，哈方提出了在巴彦乌列盖省设立领事馆的提议。您如何看待这一问题？

巴凯：任何国家的政府均应为人民服务。众多哈萨克斯坦公民每年会前往巴彦乌列盖省旅游，如果哈萨克斯坦外交部在该地区设立领事馆，这将为两国民众都带来便利。所以这是一个值得支持的提议。

记者：感谢您在百忙之中抽空接受哈通社采访。（编译：吴然）