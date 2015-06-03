高考满分获得者：希望将来能够成为医生

哈通社阿斯塔纳6月3日电 在今年的全国统一高考中，来自塔拉兹的考生古莉娜兹•叶尔多索娃获得满分125分的成绩。她今天在接受记者采访时表示，希望将来能够成为一名医生。

古莉娜兹•叶尔多索娃在11年的学习生涯中，一直都被评为"优秀"，并且是全优学生"金色奖章"的候选人。对于自己在此次高考中获得满分的成绩，古莉娜兹谦虚的表示，"这都是老师、父母和我的朋友们对我不断鼓励和支持的结果。"

古莉娜兹还向记者说，凡是在11年的学习中能够刻苦学习的人，是不惧怕高考的，会微笑面对高考。 古莉娜兹说："我们在学校经常学习到很晚，为这次考试做了充分的准备，我相信再难的问题也能通过从书本中学到的知识去解答。我选择了生物学作为自选科目，因为成为医生一直是我的梦想。虽然很想考入医科，但我现在还没有决定好该选择哪所大学。考试的时候其实有些题还是挺难得，尤其是数学题，当我把那些难题解出来时，内心真的特别高兴。" 根据教科部公布的考分信息显示，高考第一天的全国平均成绩为79.7分（2014年为76.8分），未能达到50分的考生数量为3478人（2014年为6233人）。包括古莉娜兹•叶尔多索娃在内，分数超过100分的学生总数为3409人（2014年为3797人）。考生成绩除张榜公布外，还可通过登陆www.testcenter.kz网站进行在线查询。（编译：塔尔）