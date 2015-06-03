中国媒体评价纳扎尔巴耶夫总统政治改革计划

哈通社阿斯塔纳6月3日电 中国最具有影响力和知名度的报纸之一《文汇报》日前刊载署名高寒的评论文章，对纳扎尔巴耶夫总统日前提出的政治改革计划进行辨析。文章认为，纳扎尔巴耶夫总统推动的新一轮改革将为哈萨克斯坦建立公民社会创造有利的条件。文章全文转载如下：

刚刚再度当选哈萨克斯坦总统的纳扎尔巴耶夫正在酝酿在本国推行政治改革。根据他的提议，部分原属于总统的权力将被让渡给政府和议会。

5月29日在哈萨克斯坦著名的风景区布拉拜举行的独联体国家政府首脑会议上，纳扎尔巴耶夫宣布了这一改革构想。他说："到现在为止我们是总统制，你们知道，这是严谨的垂直体系。随着中产阶级的增长，也许应该削减总统的权力，赋予政府和议会更多的权力。" 他同时表示，这项改革的相关工作已经开始进行。有观察人士认为，如果按照纳扎尔巴耶夫的设想推行政治体制改革，哈萨克斯坦将从现在的总统制国家转变成议会-总统制国家或者是议会制国家。 据悉，纳扎尔巴耶夫提出的是一个完整的政治改革计划，让渡总统权力只是其中的一部分。根据他的要求，哈萨克斯坦在未来几年中还将大力推进政务公开。他表示："如果不是国家机密，就应该公开，这样人们就能够接触到政府的信息和决策。" 作为哈萨克斯坦的开国总统，纳扎尔巴耶夫被哈萨克斯坦议会授予"民族领袖"的法律地位。在不久前结束的总统选举中，纳扎尔巴耶夫以97.7%的压倒性优势再度胜出，足见他在哈萨克斯坦国内的影响力。因此，此番纳扎尔巴耶夫提出以让渡总统权力为核心的政治改革，自然引来多方关注。 大多数专家对纳扎尔巴耶夫总统的改革表示认可和支持。俄罗斯科学院中亚问题专家卡德罗夫认为，对中亚国家，特别是自国家独立以来就只产生过一位元首的国家而言，权力的交接过渡一直是重大问题。"将总统的部分权力让渡给政府和议会可以部分解决这个问题"。也有专家指出，纳扎尔巴耶夫改革的最终目的，是要将国家权力真正交给哈萨克斯坦的公民社会。 此次纳扎尔巴耶夫准备推行的政治改革实际是在兑现自己竞选时提出的施政纲领，当时纳扎尔巴耶夫即提出，如果能够在选举中胜出，未来将会推动宪法中有关权力分配的部分。 原文标题：纳扎尔巴耶夫欲推政治改革 将部分总统权力让渡给政府和议会。