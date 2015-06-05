巴西男子在接受脑部手术过程中弹吉他（视频）

哈通社阿斯塔纳6月4日电 据中新网援引英国《每日邮报》报道，巴西33岁银行职员安东尼·库尔坎普·迪亚斯(Anthony Kulkamp Dias)日前在圣卡塔琳娜州的一所医院接受大脑肿瘤切除手术。在手术过程中，神志清醒的迪亚斯竟然弹起了吉他，以方便医生观察其大脑情况。

在手术期间，迪亚斯首先为医疗团队弹奏起《伊曼纽尔》，这是他为新出生的儿子写的歌。随后，他又表演了甲壳虫乐队的经典曲目《昨天》(Yesterday)。最后，迪亚斯还唱了一些巴西民歌。据了解，迪亚斯这么做的原因是为了让医生们避免碰触到他大脑控制感官、动作以及语言的中枢神经，防止损伤脑功能。迪亚斯说："医生甚至让我把一首乡村歌曲又弹了一次。"

迪亚斯练习弹奏吉他已有20多年。在儿子出生15天后，他被检查出患有脑瘤。不久前，迪亚斯接受了肿瘤摘除手术。临床医生让·阿夫雷乌·马查多(Jean Abreu Machado)说："在手术期间令患者保持清醒并监控其脑部活动，这非常重要。对整个手术团队来说，这都是个极大的挑战。" 2014年，美国明尼苏达州管弦乐团小提琴家罗杰·弗里茨(Roger Frisch)也曾在手术中演奏乐器，帮助医生确定其大脑植入物的确切位置。