印度与孟加拉国签订历史性领土交换协议

哈通社阿斯塔纳6月6日电 据BBC报道，印度与孟加拉国即将签订一项历史性的协议，交换超过150块飞地（即一国国境线内主权属于另一国的小片土地），以简化两国边境状况。

印度总理纳伦德拉•莫迪（Narendra Modi）将批准与达卡的孟加拉国总理谢赫•哈西娜（Sheikh Hasina）达成协议。 印度境内有超过50块飞地，当中有数以千计的孟加拉人居住，而孟加拉国境内则有约100个地区有印度人居住。 现在两国将交换领土，两国居民可以选择要在哪里生活。 孟加拉国外交部长阿布•阿里形容这项协议是"两个邻国之间关系的历史性里程碑。" BBC驻新德里记者桑约•马居姆德分析： 印度外交官员将莫迪访问孟加拉国形容为他自一年前上任执政以来最重要的访问。因为两国将要签订历史性的《土地边境协议》（Land Border Agreement）。 目前，有超过5万人居住在这些小块的飞地中--他们是一国公民但又生活在另一国。在新的协议下，两国将会交换这些飞地，使得两国公民得以定居在自己的国家当中。 这是一个可以上溯到殖民地时代的问题，并且一直争议不断。在谢赫•哈西娜政府执政下，孟加拉国与印度的关系有所改善，而莫迪也将此定为他外交政策的首要议程。 印度与孟加拉国边境问题源自殖民地时代，多年来在两国间争议不断 殖民地的产物 两国长达4000公里接壤边境一带的飞地是殖民地时代的产物，20年来一直争议不断。 飞地中的居民实际上没有政府保护，也无法获得公共服务。 在协议签订后，两国居民可以选择自己想要居住在哪里，并选择自己愿意加入哪一边的国籍。 阿里表示，两国还将签订一系列协议，以促进边境的贸易和安全，并打击人口贩卖。