巴萨挫败斑马军团 第二次成就三冠王

哈通社阿斯塔纳6月6日电 据新华网报道，2014-2015赛季欧洲足球冠军联赛决赛6日在德国首都柏林奥林匹亚体育场进行。占据明显优势的巴塞罗那队以3:1令人信服地击败尤文图斯队，第二次实现"三冠王"。

巴萨在本赛季获得西甲联赛冠军和国王杯冠军，今晚又将欧冠的"大耳朵杯"揽入怀中，成为历史上第一支两次夺得"三冠王"的球队。2009赛季，巴萨就曾荣膺"三冠王"。 开场后，巴萨频频向尤文腹地渗透。号称最稳固的尤文防线显得漏洞百出。开场仅4分钟，布冯的十指关就被攻破。当时巴萨从左路策动攻势，突入老妇人的禁区后，巴萨球员以娴熟的脚下技术展开传切配合，左前卫伊涅斯塔做球给克罗地亚右前卫伊万•拉基蒂奇，后者顺势一个推射，首开纪录。巴萨取得了梦幻般的开局。失球后的斑马军团立即全线出击，但是巴萨的防守十分坚固，并且屡屡打出犀利的防守反击。双方就这么僵持着度过了上半场。 不服输的老妇人下半场一上来就着手反攻，并且很快取得成效。在他们的强势攻击下，巴萨球门前一度风声鹤唳。第54分钟，斑马军团从右路发起进攻，带球队员将球传入巴萨禁区，阿根廷前锋特维斯一个转身射门，球被门将特尔施特根奋力扑出，但是落点被尤文的西班牙前锋莫拉塔抢到，而且没有任何一名巴萨球员盯防莫拉塔，让他轻松地补射得手。扳平比分后的尤文图斯队士气大振，一时间压倒巴萨，大有逆转取胜的架势。这时球星的作用就显出作用了。第68分钟，巴萨后防线顽强地顶住了尤文的又一次猛攻，防守队员得球后，迅速传向前场，梅西接到球后疾速奔向尤文禁区，在到达禁区边缘时起脚攻门，布冯将球扑出，但是苏亚雷斯抢点及时，补射入网。 巴萨一旦取得领先，对手几乎很难翻盘。老妇人最后时刻连门将布冯都上去了，但是进攻未能得手，巴萨立即反击，虽然布冯回防及时，但是刚刚替补上场的彼得罗在禁区边上将球传给位置更佳的内马尔，后者一脚命中，帮助巴萨锁定胜局。 赛后举行了颁奖仪式，欧足联主席普拉蒂尼为两队球员颁发了奖牌，并向获得冠军的巴塞罗那队颁发冠军奖杯。当巴萨队长哈维将"大耳朵杯"高高举起时，全场的气氛达到最高潮。