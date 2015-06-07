俄罗斯总统普京：西方不要惧怕俄罗斯

哈通社阿斯塔纳6月7日电 据BBC报道，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯对北约来说不是威胁。

普京在接受意大利《晚邮报》采访时说，只有一个疯子而且在梦里才会想象俄国会突然攻击北约。 乌克兰冲突以来，作为担忧俄国威胁的反应，西方联盟正在其东欧成员国加强军事力量。 北约称，俄国支持乌克兰亲俄武装，莫斯科对此则表示否认。 本月早些时候，北约承诺应付来自俄国的"混合战事"-包括常规军事战术、颠覆战争以及在乌克兰发起的网络战。 3个波罗的海国家正准备要求北约部队在其领土永久驻扎，以起到对俄国军队的威慑作用。 已有6个北约基地正在建立中，5千人的"精锐部队"已经成立。

"利用恐惧" 普京在意大利《晚邮报》的采访中说，一些国家"只是利用人们对俄国的恐惧"，以"获得军事补给、经济或者其它援助"。 普京强调："没有必要惧怕俄国"。 "世界已经发生巨大改变，有一点常识的人甚至无法想像如今还会发生如此这样大规模的军事冲突；我向你保证，我们有别的事情需要考虑"，他说。 乌克兰本周再次发生激烈战斗，尤其在叛军控制的顿涅茨克以西的几个城镇。 乌克兰冲突双方指责对方破坏今年2月的明斯克停火协议，要求对方从前线撤走重型武器。