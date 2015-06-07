土耳其议会选举开始投票

哈通社阿斯塔纳6月7日电 第25届土耳其大国民议会选举当地时间7日上午8时开始投票。

执政的正义与发展党、主要反对党共和人民党、民族行动党和亲库尔德的人民民主党在内的20个政党参加竞选，角逐550个议会席位。土耳其全国有5370多万名选民。投票将于当地时间17时结束。

哈萨克斯坦派出两名马吉利斯（议会下院）议员观摩本届土耳其议会选举。 近日公布的民意调查结果显示，正义与发展党的支持率为42%左右，共和人民党的支持率在26%至28%之间，民族行动党的支持率超过15%以上。人民民主党有望获得超过10%以上的支持率，这样才能进入议会组成党团。正义与发展党将继续保持土耳其第一大党的地位。 由于竞选期间土耳其各地发生了多起袭击和爆炸事件，引起民众担忧。7日议会选举投票期间有大量警察和宪兵加强安保，以防不测。

土耳其大国民议会是国家最高立法机构。根据土耳其选举法，得票率达到33%的政党可以单独组阁执政，得票率不足10%的政党不能进入议会。如果没有一个政党得票率达到33%，将由得票率最高的政党首先寻求与其他政党组建联合政府。领导正义与发展党赢得多次选举的埃尔多安去年由总理转任总统后，一直希望通过议会修改宪法，赋予总统更大的权力。