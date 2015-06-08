土耳其大选正义与发展党失多数党地位

哈通社阿斯塔纳6月8日电 据BBC报道，土耳其大国民议会选举点票接近尾声，执政正义与发展党13年来首次失去多数党地位，但仍是议会内的最大党派。

据国营土耳其广播电视总台（TRT）报道，正发党得票41%，亲库尔德族人的人民民主党得票率跨越10%门槛，首次获得分配议席。



总理达武特奥卢要求各方承认正发党在大选中获胜，并促请各党派继续支持该党提出的修宪计划，增加总统的权力。



曾任总理的现任总统埃尔多安一直希望正发党能取得议会三分之二以推动修宪，将土耳其改组成总统制共和国。



星期天（6月7日）的选举共有9800余名参选人竞逐大国民议会550个议席。



全国有权参与投票的选民共5370万余名。



目前没有党派表达与正发党组织联合政府的意愿，而现行宪法允许在联合政府无法在45天内组成的情况下重新举行选举。



人民民主党党魁德米塔斯星期天表明，选举结果显示土耳其的总统制辩论已经画上句号。他把埃尔多安构想中的总统制政体称为独裁政体。



即将成为议会第二大党的共和人民党，其伊斯坦堡党部主席卡拉雅钦也认为，选民已清楚地利用选票想总统制说不。



BBC记者洛温在伊斯坦堡报道说，这次选举出人意表的结果意味着土耳其政治将有翻天覆地的改变。



记者说，埃尔多安是一位富争议性的总统，而在动荡不安的中东地区，土耳其的地位举足轻重，其民主政治走向以至于选出什么样的领袖，都不仅在影响土耳其，而是影响着更广泛地区。



TRT引述最高选举委员会主席古万说，考虑到异议期，最终选举结果将于11至12天之后公布，希望得出的结果对国家有利。