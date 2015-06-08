哈萨克斯坦“高个子俱乐部”在阿拉木图举行首次聚会（图）

哈通社阿斯塔纳6月8日电 哈萨克斯坦的"高个子"们日前聚首阿拉木图，准备组建一个"高个子俱乐部"。据悉俱乐部对成员身高有明确要求，女性普遍身高超过1.8米，男性则超过1.9米才有资格加入。此前成员们一直通过互联网进行联系，这次是首次举行线下聚会。

成员们希望通过组建俱乐部，共同探讨如何解决生活中遇到的各类困难。一位高个子俱乐部的组织者对记者说："很多人都以为长得高大是种优势，其实也不尽然，高个子有高个子的烦恼。恋爱时身高差造成的困扰还好解决，真正的麻烦来自各种交通工具里狭窄的座位空间，现在流行的小型车辆我们根本就坐不进去，勉强挤进去更别提有多难受了。俗话说‘脚小的人选择多，脚大的人没得挑'，我们面临的就是这种生活。在哈萨克斯坦，高个子的人也很难买到合适的衣服、鞋子，订做的服装价格都非常昂贵。" 在阿拉木图28勇士公园举行的这次聚会上，30多位高个子来自全国各地的高个子们共聚一堂。其中大部分男士都是职业运动员，也有几位商界和法律界人士，而女士们则多从事模特职业。如23岁、身高1.8米的艾米拉•凯莉莫娃就凭借傲人的身材和迷人的美貌成为了一名服装模特。 据悉，"高个子俱乐部"并非哈萨克斯坦首创，世界上最知名的高个子俱乐部由荷兰人成立，距今已有50年历史，正式成员超过5000人。（编译：塔尔）