发展中国家人肥胖 世界糖尿病例上升

哈通社阿斯塔纳6月8日电 据BBC报道，一项最新研究显示，随着中国、墨西哥等发展中国家肥胖人数增多，全球糖尿病患者在过去20年中增加近一半。

过去几十年中，糖尿病患者人数在发达国家一直呈上升趋势。这主要归咎于肥胖症人数的增多。 但最新的研究显示，一些发展中国家也在出现这样的趋势。 这个趋势在中国、墨西哥和印度等国尤为明显。 此消彼长 发表在英国医学杂志《柳叶刀》上的研究报告称，1990年至2013年间，糖尿病患者人数增加了45%。 所有新增患者都属于二型糖尿病，它主要与肥胖有关。 发展中国家一个明显的变化是，过去的一些常见病，如疟疾等，发病率显著下降。而癌症、糖尿病等正在明显上升。 这个趋势的变化与经济的发展和人们的寿命延长有关。 但是，它也迫使发展中国家政府花费更多资金对付新的疾病。 中国比肩美国 所有新增患者都属于二型糖尿病，它主要与肥胖有关 由比尔盖茨基金会出资进行的这项研究，收集分析了来自188个国家的35000份数据，是迄今有关糖尿病最大规模的全球数据分 析。 全球糖尿病人数的上升趋势，中国起了"助燃剂"的作用。 过去20年中，中国糖尿病患者人数增加了56%。 美国的同期增长是71%，仍处于领先地位，沙特阿拉伯增长60%，墨西哥增长52%。 每10万人中，中国的糖尿病患者是6480人，几乎赶上美国的6630人。 报告同时指出，虽然全球糖尿病患者人数在上升，但因糖尿病死亡的比率却明显放缓。 报告说，这主要是由于医疗手段的进步更好的防止了糖尿病引起的并发症造成的死亡。