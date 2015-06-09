外媒：中国或在亚投行拥有否决权

哈通社阿斯塔纳6月9日电 据华尔街日报网9日报道，中国主导创建的亚洲基础设施投资银行(Asian Infrastructure Investment Bank, 简称：亚投行)与世界银行及其他国际贷款组织不同，它将设立一个简洁的结构，以展示中国政府在建造大型项目上久负盛名的速度和效率。

上个月亚投行57个创始成员国开会就该行的《章程》达成一致，亚投行《章程》要求由一个无报酬的、非常驻董事会来监管该行，这一点与世界银行和亚洲开发银行不同。据《华尔街日报》看到的《章程》复印件，亚投行总部将设在北京，工作语言为英语，该行的项目将向所有人开放投标。与此不同的是，亚洲开发银行的合同仅向成员国开放。

根据亚投行《章程》及知情人士的消息，亚投行的投票结构意味着，作为该行最大的股东，中国可能会对重大决定拥有一票否决权。另外，亚投行也赋予了发展中国家更多发言权。相对于发展中国家在国际货币基金组织(IMF)及世界银行中的境遇，这是一项重大转变，中国多年来一直在游说这两个组织赋予发展中国家更多发言权。

整体而言，至少从书面上看，亚投行力图纠正世界银行、亚开行和其他发展机构被认为存在的缺陷，中国和其他发展中国家抨击这些机构管理层臃肿，而且过多地受制于美国和其他富裕国家。

布鲁金斯学会(Brookings Institution)高级研究员杜大伟称，中国从现有的多边机构中受益良多，但在很多方面也非常失望。他表示，中国认为这些机构没有提高中国和其他发展中市场的权重，且这些机构常常行动缓慢、过于官僚气。杜大伟曾担任世界银行驻中国官员，并曾在美国财政部任职，他为亚投行提供了无报酬的顾问服务。

亚投行被视为中国扩大国际影响力和挑战美国影响力的大胆尝试，中国还希望通过借助该行在海外为中国的建筑和工程企业拓展机会。中国发起的低调游说行动取得了超出预期的效果，吸引了56个国家加入亚投行，其中包括美国的盟友澳大利亚和韩国，美国方面曾游说这些国家不要加入亚投行。

长江商学院(Cheung Kong Graduate School of Business)北京校区的经济学教授杨瑞辉称，作为对美国的回应，中国在亚投行建立具有经济合理性和透明的治理结构，这对中国不会有害处。他表示，这将改变整个局势，并扩大中国的软实力。

各国的谈判代表上个月在新加坡批准了亚投行的基本框架，同意将该银行的初始注册资本定为1,000亿美元。知情人士称，定于6月底举行签约仪式。据中国媒体报道，只要有至少拥有50%投票权的10个成员国批准这项协议，亚投行就可投入运营，具体运营时间很可能在2015年底之前。

计算投票权的分配公式十分复杂，其中涉及各成员国的出资额、经济体量、每个成员国数量相等的基础投票权加上每个创始成员国额外得到的600张票数等。亚投行为亚太地区成员保留了至少75%的投票权，这将使得亚洲小国获得的话语权大于他们在其他全球性组织中的话语权。

根据该行的《章程》，中国将提供该行1,000亿美元资本金中的297.8亿美元。根据投票准则，中国政府将拥有25%-30%的投票权，足以阻止需要至少75%超级多数票才能通过的结构、成员、增资等重大事项。

亚太地区意向创始成员国中的其他出资大国有：印度出资83.6亿美元，俄罗斯出资65.3亿美元，韩国出资37.4亿美元。其他地区，德国出资44.8亿美元，法国出资33.7亿美元，巴西出资31.8亿美元。

如果有创始成员国改变主意，出资的比例和票数还可能发生变化。菲律宾国库部长、该国谈判团队成员Roberto Tan称，出资意愿仍有待总统和内阁决定。他说，菲律宾在亚投行的出资比例约为1%。

牵头设立亚投行的中国财政部没有回复记者就该行结构提出的置评请求。外交部称，亚投行致力于"包容性"和"透明度"。

外交部发言人洪磊称，重要的理念是实现共同发展、建立国际合作的新模式。

接近亚投行的人士称，组建亚投行是中国试图重塑全球秩序的重大举措之一，为此该行将力争在效率和透明度方面设立高标准，同时也将反驳有关亚投行将成为中国外交政策工具的批评之声。

北京对外经济贸易大学(University of International Business and Economics)教授崔凡称，与其他需要冗长审批程序的开发银行相比，亚投行将努力提高投资效率。

分析人士和知情人士表示，与职员及顾问总数超过1.2万人的世界银行相比，预计亚投行在人事安排方面会比较精简。亚投行不设常驻董事会应该会节约成本，还会减少决策过程中的摩擦。

布鲁金斯学会的杜大伟称，常驻董事会每年要耗去世界银行大约7,000万美元的资金。他表示，自己在世界银行工作时，管理层与董事会成员之间的关系有些紧张，因为常驻董事会人员希望在项目的初期就能了解相关情况。

亚投行《章程》承诺，将关注环境影响，并推动实现更高的透明度，不过《章程》并未提出防止串通投标、环境恶化和大型基础设施项目可能造成其他后果的具体机制。知情人士称，这些问题是亚投行的欧洲意向成员国重点关注的，这些国家需要回应国内选民的相关关切。