欧盟律师：明年应确认中国市场经济地位

哈通社阿斯塔纳6月10日电 据华尔街日报网10日报道，欧盟官员称，欧盟律师已经得出结论，应该在明年年末时正式确认中国的"市场经济"地位，此举将令欧洲企业更加难以应对中国低价出口商品的冲击。

未来几个月，是否应该在2016年年末确认中国市场经济地位的问题将被各国政府热烈讨论。中国及其盟友认为，根据2001年中国加入世界贸易组织(WTO)的协议，其他国家应在15年之后，即2016年12月给予中国市场经济待遇。

如果欧盟承认中国的市场经济地位，则欧洲将更加难以对中国商品征收高昂的关税，而目前，欧洲企业仍在抱怨，中国利用大量政府补贴来提振出口、削弱海外竞争。

据了解情况的官员称，欧盟委员会法律部门近几周在内部交流了这一保密的意见。一位欧盟高级官员表示，法律部门的意见是，不给予中国市场经济待遇是不明智的。

欧盟委员会发言人罗萨里奥称，上述意见并不一定意味着欧盟委员会在市场经济问题上将采取的立场。罗萨里奥对意见内容不予置评。是否给予中国市场经济地位的决定将由贸易专员马尔姆斯特伦以及委员会主席容克作出。委员会目前正在评估中国加入WTO协议的法律事宜。

罗萨里奥表示，评估过程将花费一定的时间。中国一直以来尤其渴望获得欧盟在市场经济地位问题上的支持。由28个国家组成的欧盟是中国最大的贸易伙伴。中国第二大贸易伙伴美国也将在未来几个月对上述问题进行研究。美国贸易代表办公室对此不予置评。

确认中国市场经济地位还必须获得欧洲议会及欧洲各国政府的批准。欧洲各国在该问题上存在巨大分歧。