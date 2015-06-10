纳扎尔巴耶夫：发生在伊斯兰教圣地周围的军事冲突令人担忧

哈通社阿斯塔纳6月10日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）纳扎尔巴耶夫总统今日在出席第五届世界和传统宗教领袖大会宗教领袖理事会第二次会议上表示，发生在伊斯兰教圣地--麦加和麦地那附近的军事冲突令人担忧。

纳扎尔巴耶夫总统首先向前来出席第五届世界和传统宗教领袖大会的全体代表表示欢迎，并强调通过此次大会，必将增进不同宗教和文化间相互了解与尊重。 纳扎尔巴耶夫说，当前的国际形势对宗教对话机制的需求显而易见。自上届会议后的三年间，国际上出现了具有宗教特征并令人担忧的新状况。军事冲突日益增多，而宗教冲突是这些军事冲突发生的主要原因之一。目前也门的军事冲突就是一个典型的例子，这一发生在伊斯兰教圣地--麦加和麦地那附近的冲突令人十分担忧。同时，一批持极端主义思想的宗教团体也在世界范围内制造不稳定的因素，在亚洲和非洲地区这些团体正在撕裂社会。乌克兰东部的冲突中，宗教场所遭到破坏的新闻也时常出现。自称为‘伊斯兰国'的全球性恐怖组织的威胁正在与日俱增，目前他们正在叙利亚和伊拉克北部大肆破坏文物古迹，并通过网络肆意传播其野蛮行为。（编译：塔尔）