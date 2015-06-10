联合国驻阿斯塔纳联合办公楼投入使用 潘基文剪彩

哈通社阿斯塔纳6月10日电 联合国秘书长潘基文6月10日在外交部长叶尔兰•伊德里索夫陪同下，出席联合国驻阿斯塔纳联合办公楼的启动剪彩仪式。

潘基文在致辞中指出，哈萨克斯坦是联合国有力支持国之一。哈萨克斯坦获得独立以后，纳扎尔巴耶夫总统高瞻远瞩，向全世界宣布弃核决定，为建立无核世界做出了重要贡献。哈萨克斯坦不仅在弃核方面为全球树立了榜样，为维护地区稳定，为推动政治解决乌克兰、叙利亚和阿富汗问题也做出不懈努力。 潘基文说，哈萨克斯坦通过召开世界和传统宗教领袖大会为维护世界和平、促进宗教和谐做出了重要贡献。不同宗教与教派在一起，互相阐述教义，对宗教和谐与世界和平也都十分有益。我们可以说，哈萨克斯坦为世界各大宗教人士建立了一个温暖的家，更为我们建立了一个宽阔的交流平台。 外长伊德里索夫在仪式上说："当前，国际形势正发生复杂深刻的变化，世界和平与发展事业仍面临诸多不稳定、不确定因素。求和平、谋发展、促合作已成为各国人民的共同意志和热切期望。联合国作为最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，应继续为维护世界和平、促进国际发展与合作发挥积极作用。多年来，哈萨克斯坦积极参与联合国各领域活动，认真履行应尽的国际责任和义务。哈萨克斯坦将继续支持秘书长工作，为促进哈萨克斯坦和联合国的合作作出积极努力。联合国驻阿斯塔纳联合办公楼的投入使用，充分说明我们的合作具有坚实的基础和旺盛的生命力。"（编译：元珍）