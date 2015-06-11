美国军警全力搜捕越狱逃犯（图）

哈通社阿斯塔纳6月11日电 据外媒报道，美国两名杀人犯使用电动工具钻洞从纽约州安保措施最为严密的克林顿监狱越狱。目前各方多部门正联手搜捕，警方悬赏10万美元缉拿逃犯。

美国纽约州警方表示，6日越狱的两名囚犯可能有帮凶。与此同时，执法部门设置路障、出动侦察犬和直升飞机，正全力搜寻两名"危险分子"。这是克林顿监狱1865年建成以来发生的首起越狱事件。两名囚犯越狱后留下的贴纸，上面画着一张笑脸，还写着"祝你有美好的一天"嘲讽警方。 据CNN等媒体援引匿名消息人士报道，被疑帮助两名谋杀犯越狱逃跑的纽约上州克林顿监狱的女工作人员承认，自己原本将驾车接应越狱后的两人，但是临阵脱逃，没有现身约定的见面地点。 《纽约邮报》报道披露，51岁的已婚妇女乔伊斯·"缇丽"·米契尔在监狱里的裁缝店工作，负责监管囚犯的缝纫作业。据信，她正是在那里与两名越狱犯结识。或许是因为以为越狱犯之一马特与自己之间产生了感情，她对两人的越狱给予了帮助。 警方认为，两人可能还在克林顿监狱附近的纽约上州地区。当地现已严加警戒，在众多路段设置了检查站。超过200名执法官员正搜捕越狱囚犯，包括K－9作战小组和特警小组。